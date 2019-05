calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Su CalcioWeb l’avevamo anticipato in occasione del valzer allenatori, adesso è arrivata la conferma:sarà l’allenatore dell’anche per la prossima stagione. Il club nerazzurro ha realizzato un vero e proprio miracolo, si è qualificato per la prossima Champions League, un risultato inimmaginabile ad inizio stagione. Il merito principale è stato del tecnicoche inevitabilmente è finito nel mirino nei principali club, nella giornata di oggi è andato in scena un incontro con l’, accordo raggiunto fino al 2022. Anche nella prossima stagione l’allenatore del club nerazzurro sarà, niente da fare per la Roma che dovrà cercare altrove il nuovo allenatore., capo ultras sotto Daspo: niente festa Champions CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo...

CalcioWeb : Panchina #Atalanta, c'è l'accordo con #Gasperini: continua il matrimonio - AndreaGiachi6am : Anche #Gasperini rifiuta e prolunga con l’Atalanta. Insomma, la panchina della #Roma è più ambita del trono di Spade eh. - Fprime86 : RT @AffariDiCalcio: #Ilicic può sfumare per il #Napoli con la permanenza di #Gasperini sulla panchina dell’#Atalanta (@LucaMarchetti) -