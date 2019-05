Pamela Prati a Chi l' ha visto? | Anzaldi | Di truffe si parli con le

Live-Non è la D'Urso - colpo di scena clamoroso : Pamela Prati - il testimone chiave da Barbara D'Urso : Domani mercoledì 29 maggio 2019, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Live Non è la D'Urso, il programma Videonews condotto da Barbara d’Urso. A parlare per la prima volta è la mamma del finto Sebastian Caltagirone, il bambino di 10 anni che, nell'ormai nota messinscena, sarebbe stato

Pamela Prati - la mamma del finto Sebastian Caltagirone : "Agiremo per vie legali" : La mamma del finto Sebastian Caltagirone, il bambino di 10 anni che, nell'ormai nota messinscena, sarebbe stato preso in affido da Pamela Prati e Mark Caltagirone, parla, domani, mercoledì 29 maggio 2019, a 'Live Non è la D'Urso': Chi l'ha visto? ospita Pamela Prati per parlare di truffe online prosegui la letturaPamela Prati, la mamma del finto Sebastian Caltagirone: "Agiremo per vie ...

Pamela Prati e Eliana Michelazzo si sfidano su Rai e Mediaset : le interviste in contemporanea dalla Sciarelli e dalla D'Urso : Tra Pamela Prati e Eliana Michelazzo è scontro aperto. Le due saranno intervistate in contemporanea da Federica Sciarelli, su Rai 3, e da Barbara D'Urso, su Canale 5. Intanto la madre del finto Sebastian Caltagirone ha annunciato di voler ricorrere a vie legali.

Donna Pamela lascia l’Italia e ammette : “Il profilo di Mark lo gestiva la Prati” : Tutte le dichiarazioni di Pamela Perricciolo su Eliana Michelazzo, Pamela Prati e Mark Caltagirone Continua a tenere banco la vicenda di Mark Caltagirone. Dopo le accuse di Pamela Prati e Eliana Michelazzo è ora arrivata la versione di Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela. L’agente e ristoratrice ha fornito un’altra verità a Selvaggia Lucarelli, che ha […] L'articolo Donna Pamela lascia l’Italia e ammette: “Il ...

Pamela Prati - la mamma del finto figlio di Mark Caltagirone a "Non è la D'Urso" : «Lo hanno sfruttato. Ora li denuncio» : Domani, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con ?LIVE - NON È LA D?URSO?. Per la prima volta nello studio di Barbara D'Urso parlerà la mamma di...

Pamela Perricciolo : ‘Io - Pamela Prati ed Eliana Michelazzo abbiamo le stesse responsabilità’ : “Tutte e tre – io, Eliana Michelazzo e Pamela Prati – abbiamo responsabilità in questa storia“: Pamela Perricciolo, precedentemente nota come una delle due manager di Pamela Prati, racconta la sua verità sull’affare Mark Caltagirone dopo settimane e settimane di polverone in merito. “Avevamo firmato un accordo di riservatezza, quindi abbiamo interesse a tacere, no?”, ha proseguito la donna. “Io ho ...

Pamela Prati - l'ex agente confessa a Selvaggia Lucarelli : "Soltanto menzogne. E su Mark Caltagirone..." : Pamela Perricciolo, l'ormai ex agente di Pamela Prati, una delle indiziate numero uno del caso Mark Caltagirone (il promesso sposo di Pamela Prati che si sono inventate), rompe il silenzio. Parla a Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano: "Il profilo di Caltagirone gestito da Pamela Prati, eravamo

Pamela Perricciolo : «Alla Prati hanno congelato i 40 mila euro di cachet di Verissimo. Eliana se la rigirano come vogliono. Me ne vado a Zanzibar» : Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo Le nozze inesistenti di Pamela Prati sono il caso mediatico più discusso della prima parte del 2019; dopo una serie di contraddizioni e di smentite, la showgirl sarda ha dichiarato di recente di essere stata plagiata da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le sue due ex agenti, affinché credesse di stare per sposare Mark Caltagirone, una persona che non esisteva. La stessa Perricciolo, in ...

Pamela Prati ospite a «Chi l’ha visto» : ed è (già) polemica : Pamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiFesta del cinema di Roma, primo red carpetFesta del cinema di Roma, primo red carpetEra uno dei meme più ricorrenti del «Prati-Gate»: Federica Sciarelli che si occupa di Mark Caltagirone e ricostruisce per filo e per segno l’identità del futuro marito di Pamela Prati. Dopo ...