Pamela Perricciolo | «Alla Prati hanno congelato i 40 mila euro di cachet di Verissimo

Pamela Perricciolo intervistata da Selvaggia Lucarelli : 'Abbiamo mentito tutte e tre' : Mentre il castello di sabbia creato da Pamela Perricciolo, Eliana Michelazzo e Pamela Prati sul caso Mark Caltagirone si sta sgretolando, le tre dirette interessate raccontano ognuna la propria verità. Questa volta a rompere il silenzio è stata proprio Pamela Perricciolo in un'intervista-fiume rilasciata a Selvaggia Lucarelli. Come molti ricordano, la prima a crollare è stata l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: Eliana Michelazzo lo scorso ...

Pamela Perricciolo su Mark Caltagirone/ 'Pamela Prati ha organizzato tutto - adesso..' : Pamela Perricciolo su Mark Caltagirone: rompe il silenzio e confessa. "Io, Prati ed Eliana Michelazzo eravamo d'accordo, ma ora mentono".

Pamela Perricciolo confessa : 'Con Eliana e la Prati avevamo un patto di riservatezza' : Il caso Pamela Prati continua a far discutere sul web e in tv, nonostante la confessione della showgirl e di Eliana Michelazzo sull'esistenza di Mark Caltagirone. Proprio la Prati a Verissimo ha confermato di non aver mai visto Mark, ma anche che non aveva dei debiti di gioco. La Perricciolo di recente in un'intervista per Il Fatto Quotidiano ha finalmente esposto la sua versione dei fatti, dopo che Eliana e Pamela hanno detto la loro: la ormai ...

Pamela Perricciolo intervistata da Selvaggia Lucarelli : "Ora apro un resort a Zanzibar" : "Io, Pamela Prati ed Eliana Michelazzo il primo aprile abbiamo firmato un accordo che ci vincola a non divulgare nulla di quello che ciascuna di noi sa della vita privata delle altre, perché avremmo firmato se non avessimo avuto tutte interesse a farlo? Il documento di riservatezza tra noi tre l'ha proposto Eliana col suo studio legale, strano che sia una vittima ma chieda alle altre di tacere". A parlare, per la prima volta dopo le ...

La Perricciolo vuota il sacco - Pamela sapeva tutto : 'Mark lo abbiamo inventato noi tre' : Dopo la confessione in diretta a Live, non è la D'Urso di Eliana Michelazzo, quella di Pamela Prati a Verissimo, è pervenuta anche la confessione di Pamela Perricciolo ai microfoni del sito Dagospia. Tutte e tre le donne hanno dato una versione completamente diverssa dall'altra. Ad ogni modo, la Perricciolo è stata l'unica che ha deciso di addossarsi una parte delle colpe. La donna, dopo aver avuto un malore ed essere stata ricoverata in ...

Pamela Perricciolo confessa : ''È stato un gioco - Eliana prende 7mila euro dalla D'Urso' : Dopo le confessioni tra le lacrime di Eliana Michelazzo a Live-Non è la D'Urso e di Pamela Prati a Verissimo, è arrivato il momento di parlare anche per la terza protagonista di questa brutta storia. La Perricciolo, intervistata da Selvaggia Lucarelli, ha fatto sapere che tra lei e le sue ex socie c'era un accordo di riservatezza firmato in presenza di un legale: secondo la donna, non ci sarebbero responsabilità penali perché il loro è stato ...

Pamela Perricciolo racconta la sua versione : 'L'account di Mark ce l'ha la Prati' : La soap televisiva della fredda primavera del 2019 potrebbe essere giunta al suo capitolo conclusivo. Dopo avere ascoltato le confessioni fin troppo fantasiose di Pamela Prati e Eliana Michelazzo, oggi è Pamela Perricciolo a raccontare la sua versione dei fatti su "Pratiful", il finto matrimonio della showgirl sarda con Mark Caltagirone. "Donna Pamela", come viene chiamata da tutti, ha rilasciato un'intervista a Selvaggia Lucarelli nel numero ...

Pamela Perricciolo rompe il silenzio su Eliana e Prati : “Avevamo un accordo” : Donna Pamela parla del caso Mark Caltagirone: la sua verità su Pamela Prati e Eliana Michelazzo La verità di Pamela Perricciolo è arrivata in questo lunedì sera come un fulmine a ciel sereno. Forse in pochi si aspettavano che anche Donna Pamela sarebbe intervenuta, ma dato che sia Eliana Michelazzo sia Pamela Prati hanno cercato […] L'articolo Pamela Perricciolo rompe il silenzio su Eliana e Prati: “Avevamo un accordo” proviene ...

Caso Pamela Prati - Pamela Perricciolo : "Dico la verità - tutte e tre abbiamo delle responsabilità in questa storia..." : Dopo le confessioni televisive di Eliana Michelazzo e Pamela Prati, domani su Il Fatto Quotidiano, sarà disponibile l'intervista-confessione di Pamela Perricciolo che la ex socia della Michelazzo nell'agenzia Aicos Management ha concesso a Selvaggia Lucarelli.Se Eliana Michelazzo e Pamela Prati hanno seguito una via comune, dichiarando di essere "vittime" di un sistema di cosiddetto "catfishing", Pamela Perricciolo, nota anche con il ...

Pamela Perricciolo confessa : «Pamela Prati aveva le password dell’account di Mark Caltagirone. Eliana Michelazzo prende 7mila euro a puntata dalla D’Urso» : Pamela Perricciolo, Pamela Prati Il castello delle bugie, ormai, è crollato. A colpi di parziali ammissioni e di confidenze a singhiozzo, la verità sul caso Prati-Caltagirone sta pian piano emergendo. Dopo le confessioni della showgirl sarda e dell’ormai ex agente Eliana Michelazzo, ora a parlare è la terza protagonista della vicenda: Pamela Perricciolo, l’altra agente della Aicos Management. “Tutte e tre abbiamo delle ...

Pamela Prati - la bomba di Dagospia. Pamela Perricciolo confessa : «Abbiamo mentito tutte e tre» : Pamela Prati, Donna Pamela Perricciolo avrebbe rivelato la sua verità. Su Leggo.it le ultime novità. In un’intervista fiume a Selvaggia Lucarelli, in edicola domani sul Fatto Quotidiano e anticipata da Dagospia, l’ex manager del volto del Bagaglino avrebbe vuotato il sacco, rivelando dettagli inediti sul caso Mark Caltagirone. «tutte e tre abbiamo delle responsabilità – ha affermato Pamela Perricciolo – La password ...

Pamela Prati - la bomba di Dagospia. Pamela Perricciolo confessa : «Abbiamo mentito tutte e tre» : Pamela Prati, Donna Pamela Perricciolo avrebbe rivelato la sua verità. Su Leggo.it le ultime novità. In un'intervista fiume a Selvaggia Lucarelli, in edicola domani sul Fatto...

Pamela Prati - la bomba di Dagospia. Pamela Perricciolo confessa : «Abbiamo mentito tutte e tre. Ecco la verità» : Pamela Prati, Donna Pamela Perricciolo avrebbe confessato. In un'intervista fiume a Selvaggia Lucarelli, in edicola domani sul Fatto Quotidiano e anticipata da Dagospia, l'ex manager del...

Pamela Perricciolo confessa la verità sul caso Prati : 'Noi tre abbiamo firmato un accordo' : Il caso del finto matrimonio di Pamela Prati continua a tenere banco in televisione e sui giornali. Dopo aver ascoltato la versione dei fatti raccontata da Eliana Michelazzo e quella di Pamela Prati, la quale intervistata dal talk show Verissimo ha smentito di avere debiti di gioco, ecco che in queste ore ha scelto di parlare e raccontare la verità anche la terza protagonista di questo 'caso'. Ci si riferisce a Pamela Perricciolo, l'altra ...