Pagelle Giro d’Italia 2019 | i voti della sedicesima tappa | Giulio Ciccone mostruoso

Giro d’Italia 2019 - le Pagelle dei favoriti dopo la seconda settimana. I promossi e bocciati. Brillano Richard Carapaz e Vincenzo Nibali : La seconda settimana di corsa del Giro d’Italia 2019 ha portato finalmente le grandi salite e con esse si è anche delineato più chiaramente il quadro dei pretendenti alla maglia rosa. Arrivati al secondo giorno di riposo possiamo quindi valutare le prestazioni dei principali favoriti. In questo elenco dobbiamo inserire di diritto il nuovo leader Richard Carapaz, che ha ribaltato le gerarchie con delle grandi azioni nei tapponi di montagna. ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voti quindicesima tappa : impresa di Cataldo e Cattaneo - Nibali dà spettacolo - Roglic sfortunato : Tante emozioni oggi al Giro d’Italia nei 232 km da Ivrea a Como. Sulle strade del Giro di Lombardia non sono mancati i colpi di scena, con un finale che è stato davvero scoppiettante. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le Pagelle della quindicesima del Giro d’Italia 2019. Dario Cataldo 10: dopo averla sfiorata tante volte, arriva finalmente la prima vittoria al Giro, che rompe un digiuno di oltre cinque anni. A ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - i voti della quattordicesima tappa : Richard Carapaz show! Nibali ci prova in tutti i modi - Roglic gestisce : tappa numero quattordici al Giro d’Italia 2019, arriva il grande spettacolo sulle montagne alpine: nella frazione con partenza da Saint-Vincent ed arrivo a Courmayeur si anima la corsa e scattano i big. A prevalere su tutti è un eccezionale Richard Carapaz che fa colpo doppio: successo parziale e Maglia Rosa sulle spalle. Dietro di lui prosegue la rivalità tra Nibali e Roglic. Andiamo a rivivere la frazione odierna con le Pagelle dei ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - i voti della tredicesima tappa : Zakarin show - Nibali e Roglic si controllano. Attaccano i Movistar - crollano Yates e Lopez : Una tappa davvero spettacolare la tredicesima per il Giro d’Italia 2019: da Pinerolo fino in vetta, ad oltre 2000 metri di altitudine, a Cerasole Reale, con ben tre GPM da affrontare. Una giornata intensissima, corsa a tutta dal primo all’ultimo chilometro: a trionfare è stato un redivivo Ilnur Zakarin. Tantissime le variazioni in classifica generale, con Jan Polanc sempre in Maglia Rosa. Andiamo a rivivere la frazione odierna con le ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voti dodicesima tappa : Benedetti - la gioia dell’eterno gregario. Astana e Movistar all’arrembaggio. Super difesa di Nibali : La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019 ha incoronato il gregario di una vita, Cesare Benedetti, uno dei venticinque componenti della fuga che ha caratterizzato la frazione odierna; esulta anche Jan Polanc, che strappa la maglia rosa al compagno di squadra Valerio Conti. Il Montoso ha iniziato a far capire le condizioni e le intenzioni dei big deputati alla conquista della classifica generale. Tra attacchi, difese e giochi di squadra, ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voti undicesima tappa : Ewan ancora a segno - Demare si prende la maglia - delusione per Viviani : Altra volata al Giro d’Italia e a imporsi sul traguardo di Novi Ligure è stato l’australiano Caleb Ewan, che ha battuto il francese Arnaud Démare e il tedesco Pascal Ackermann, mentre al quarto posto si è piazzato il campione italiano Elia Viviani. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le Pagelle dell’undicesima del Giro d’Italia 2019. Caleb Ewan 10: una vittoria netta per il 24enne di Sydney, che firma così il bis, dopo ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voti decima tappa : Démare ringrazia Guarnieri. Viviani sempre ad un passo dalla vittoria : La seconda settimana del Giro d’Italia 2019 si è aperta nel segno della Francia e una Groupama-FDJ pressoché perfetta nella volata ristretta che è andata in scena a Modena, dopo una brutta caduta che ha messo fuori scena la maglia ciclamino e grande favorito della vigilia Pascal Ackermann, ma anche tre ruote veloci del pedale tricolore come Jakub Mareczko, Simone Consonni e Matteo Moschetti, colui che ha pagato le conseguenze peggiori nel ...

Giro d’Italia 2019 - le Pagelle dei favoriti dopo la prima settimana. I promossi e bocciati. Voti alti per Primoz Roglic e Vincenzo Nibali : Primo giorno di riposo del Giro d’Italia 2019 ed è tempo di bilanci. Questa prima settimana di corsa ha regalato diversi colpi di scena e nonostante l’assenza di grandi salite, ci sono già dei distacchi importanti nella classifica generale tra i principali favoriti. In questo elenco non compare più il nome di Tom Dumoulin, costretto al ritiro dopo la caduta subita nella quarta tappa. Andiamo quindi a scoprire i promossi e bocciati di ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voto settima tappa : Pello Bilbao si esalta sul finale - Formolo spreca. Gran lavoro della UAE Emirates : settima tappa senza un attimo di sosta quella percorsa oggi dal Giro d’Italia 2019: sul traguardo de L’Aquila, per ricordare il terribile terremoto di dieci anni fa, ad imporsi è stato lo spagnolo Pello Bilbao, che è riuscito ad anticipare i compagni di fuga sul finale. Mantiene a fatica la Maglia Rosa l’azzurro Valerio Conti. Andiamo a rivivere la frazione con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle settima tappa Giro ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voti quarta tappa : che lucidità Carapaz! Ulissi non sfrutta al meglio la sua UAE. Nibali si salva dalla caduta : Quando meno te lo aspetti, solamente alla quarta tappa del Giro d’Italia 2019, succede la qualunque. Una doppia caduta nel finale scombussola tutta la situazione. Esulta Richard Carapaz, piange Tom Dumoulin, sorride Primoz Roglic. Dai fuggitivi del giorno, ai big, ai finisseur, ai giochi di squadra, diamo un giudizio in termini di voti ai protagonisti della Orbetello-Frascati. Pagelle Giro d’Italia 2019: quarta tappa Richard Carapaz, ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voti prima tappa : Roglic perfetto - Yates e Nibali rispondono presenti. Deludono Landa e Zakarin : Si è aperto con la breve cronometro (8 chilometri) da Bologna al Santuario di San Luca il Giro d’Italia 2019. A prendersi le prime pagine è ovviamente Primoz Roglic: lo sloveno della Jumbo Visma domina in lungo e in largo nella prova contro il tempo e va a prendersi la Maglia Rosa di leader della classifica generale, presentandosi come grande favorito per la vittoria finale. Subito dietro però ci sono Simon Yates e Vincenzo Nibali, con ...

