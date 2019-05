Oroscopo estate | Leone | imbattibili su tutti i fronti | dall' amore alla salute

Oroscopo estate - Gemelli : cauti in amore - meglio nel lavoro : Questa estate non sarà un periodo molto favorevole per voi nativi dei Gemelli, soprattutto per quanto riguarda gli affetti e l'aspetto sentimentale. Sul campo lavorativo invece, più si susseguiranno i mesi estivi più avrete possibilità di incrementare la vostra fortuna. Quindi sarà necessaria anche della pazienza. ...Continua a leggere