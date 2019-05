Oroscopo estate | Gemelli | cauti in amore | meglio nel lavoro

Oroscopo estate - Ariete : sarà una stagione positiva : L'estate è ormai arrivata, e voi nativi del segno dell'Ariete estrapolerete ogni cosa positiva di questa magnifica stagione. Ci saranno degli alti e bassi che potrebbero compromettere alcune prestazioni lavorative e di studio, ma vi basterà un po' di autocontrollo e di positività per scacciare via questa nuvoletta di negatività. Amore e affetti Voi che siete già all'interno di una coppia da tempo la situazione non farà che migliorare sia sul ...