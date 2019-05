Oroscopo estate | Cancro | difficoltà nel lavoro

Oroscopo estate - Toro : serenità interiore : L'estate per i nativi del segno del Toro si prospetta molto carica sia di energie che di iniziative interessanti, su tutti i fronti. Anche se ci saranno periodi per niente facili, soprattutto in ambito lavorativo, la bella stagione, Saturno e la fine dell'opposizione di Giove saranno degli incentivi positivi per vivere questa fase dell'anno. I primi riscontri positivi riuscirete a vederli soltanto in prossimità della fine dell'estate. Amore e ...

Oroscopo estate - Leone : imbattibili su tutti i fronti - dall'amore alla salute : Voi nativi del segno del Leone questa estate sarete imbattibili su tutti i fronti: dall'amore al lavoro per finire con energie che sembreranno non finire mai. Energici, quindi, ma anche spigliati, seducenti e perspicaci soprattutto negli studi e a livello organizzativo. Insomma, sarete delle macchine con le batterie sempre cariche, che non deluderanno le aspettative di nessuno, tanto meno di loro stessi. ...Continua a leggere

Oroscopo estate - Gemelli : cauti in amore - meglio nel lavoro : Questa estate non sarà un periodo molto favorevole per voi nativi dei Gemelli, soprattutto per quanto riguarda gli affetti e l'aspetto sentimentale. Sul campo lavorativo invece, più si susseguiranno i mesi estivi più avrete possibilità di incrementare la vostra fortuna. Quindi sarà necessaria anche della pazienza. ...Continua a leggere

Oroscopo estate - Ariete : sarà una stagione positiva : L'estate è ormai arrivata, e voi nativi del segno dell'Ariete estrapolerete ogni cosa positiva di questa magnifica stagione. Ci saranno degli alti e bassi che potrebbero compromettere alcune prestazioni lavorative e di studio, ma vi basterà un po' di autocontrollo e di positività per scacciare via questa nuvoletta di negatività. Amore e affetti Voi che siete già all'interno di una coppia da tempo la situazione non farà che migliorare sia sul ...

Oroscopo Paolo Fox estate 2019 : previsioni giugno - luglio e agosto : Oroscopo estate di Paolo Fox: le previsioni dei mesi di giugno, luglio e agosto 2019 Sfogliando le pagine del numero speciale di DiPiùTv “Stellare” uscito nelle edicole alla fine del mese di novembre del 2018, con l’Oroscopo di tutto il 2019, riprendiamo in questo articolo alcune previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox dell’estate 2019, con lo zodiaco di giugno, luglio e agosto, per tutti i 12 segni. giugno 2019 sarà ...

Oroscopo Branko di oggi - 21 maggio - e previsioni dell’estate 2019 : Branko: Oroscopo di oggi, martedì 21 maggio 2019, e prime previsioni dell’estate Assieme all’Oroscopo di Branko del giorno, oggi (21 maggio 2019), dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, sveliamo le prime previsioni dello zodiaco dell’estate, con indicazioni generali per tutti i segni. L’Oroscopo di oggi, 21 maggio, svela che la giornata odierna, per i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete, ...

Paolo Fox : Oroscopo fino alla festa del 2 giugno e dell’estate 2019 : oroscopo di Paolo Fox fino alla festa della Repubblica (2 giugno) e anticipazioni previsioni estate Sfogliando le pagine del numero speciale di DiPiùTv “Stellare”, uscito in edicola alla fine di novembre dell’anno scorso, con le previsioni astrali di tutto il 2019, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative all’oroscopo di Paolo Fox fino alla festa della Repubblica del 2 giugno 2019, ma anche altre ...