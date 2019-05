LaStampa : Lo stress da lavoro è ufficialmente una malattia, lo ha riconosciuto l’Oms - SkyTG24 : Stress da lavoro, la sindrome da burnout è una malattia per l'Oms - TelevideoRai101 : Oms: lo stress da lavoro è una malattia -

Lodao da disoccupazione, cioè il "burnout" è ufficialmente una condizione medica. Lo ha stabilito l'Oms, dopo decenni di studi. L'agenzia Onu per la Salute ha anche fornito direttive ai medici per diagnosticarla. Possono essere sintomi di "burnout" la mancanza di energia o spossatezza, isolamento dalo sensazioni di negatività, ridotta efficacia professionale. Il "burnout" si riferisce specificamente al contesto occupazionale e non dovrebbe essere applicato a esperienze in altri ambiti.(Di martedì 28 maggio 2019)