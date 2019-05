Oggi alla Scuola "Pirandello" di Comiso si celebra "L'Infinito" : celebrazioni per il bicentenario de L'Infinito di Giacomo Leopardi, alla "Pirandello" di Comiso. Sarà presentato il video girato dagli studenti

Maltempo Molise : piOggia e allagamenti nel Basso Molise : Ondata di Maltempo sulla costa molisana e nell’hinterland. La pioggia battente e continua sta creando disagi e allagamenti. I Vigili del fuoco di Termoli sono intervenuti nella periferia per una canna fumaria divelta da raffiche di vento. La Capitaneria di porto ha diramato un avviso di burrasca valido fino a questa sera. Il bollettino prevede mare agitato e vento di sud-est a forza 8. L'articolo Maltempo Molise: pioggia e allagamenti nel ...

Meteo - allerta gialla in 13 regioni : maltempo e piOggia/ Dal weekend l'estate? : Meteo, allerta gialla in 13 regioni, prevista pioggia a maltempo un po' ovunque. Dal weekend arriva l'estate? Le ultime notizie

Anticipazioni Grande Fratello - Oggi : un concorrente accederà già alla finalissima : Il Grande Fratello 16 è giunto oramai alle battute finali ed è tempo di conoscere i primi verdetti di questa chiacchierata e criticata stagione. Mancano, infatti, solo due puntate alla finalissima che, salvo variazioni dell'ultimo momento, andrà in onda in prima serata su Canale 5 il 10 giugno. Quello odierno sarà dunque il terzultimo appuntamento, durante il quale verrà fatto il nome del concorrente che potrà accedere direttamente all'ultima ...

Calciomercato - tutte le notizie di Oggi – Bomba dalla Spagna - i nomi per l’Inter di Conte - gli acquisti di Sampdoria e Watford e i nomi per il Lecce : Bomba dalla Spagna – La Bomba proveniente dalla Spagna è clamorosa. Secondo As, il difensore del Real Madrid Sergio Ramos potrebbe lasciare i blancos a fine stagione. Come fa sapere il quotidiano sul proprio sito internet, fra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus. Da quanto riferiscono, sarebbe stato direttamente (APPROFONDIMENTO) nomi INTER DI Conte – l’Inter si prepara per l’ultima giornata del campionato di ...

Giro d’Italia - Benedetti al settimo cielo dopo la vittoria di tappa : “Oggi si brinda alla mia salute” : Giro d’Italia, Benedetti ha vinto la tappa numero 12 della corsa in rosa, con Polanc che è diventato leader della classifica generale Giro d’Italia, Cesare Benedetti ha vinto la tappa odierna, con la maglia rosa che è finita sulle spalle di Polanc. Il nostro Benedetti si è presentato ai microfoni di Eurosport a caldo, tutto bagnato e felicissimo per la sua giornata da sogno: “Perchè sono bagnato? Ho festeggiato coi ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di Oggi. Salvini sulla lotta alla mafia - 23 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Il ministro dell'interno, Matteo Salvini, ha detto la sua sulla lotta alla mafia in quel di Palermo, 23 maggio 2019,

MOggi : 'Se parte mezza parola - Conte andrà alla Juventus' : Si continua molto a discutere di Juventus in questo finale di stagione, sopratutto perché l'argomento di interesse è il futuro tecnico bianconero. Già da questo weekend potrebbero esserci novità a riguardo, con le indiscrezioni che continuano a rimbalzare fra i vari media sportivi. Sulla panchina bianconera si è soffermato Luciano Moggi, ospite negli studi di SportItalia. Secondo l'ex direttore generale bianconero, una pista che molti media ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di Oggi - uomo muore cadendo alla Triennale - 22 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Un uomo muore cadendo dalla scala esterna della Triennale di Milano, cosa è successo davvero?, 22 maggio 2019,

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per piOggia e temporali fino a domani : Codice giallo per pioggia e temporali che interesseranno le aree appenniniche e quelle centro-meridionali della Toscana con validità dalle 13 fino alle ore 21 di oggi e dalle 13 fino alle 21 di domani, giovedì 23 maggio. Lo ha emesso poco fa la Sala operativa della protezione civile regionale per il permanere di condizioni di instabilità, soprattutto nel corso del pomeriggio, che interessano tutta l’area del Mediterraneo centrale. Oggi ...

A. MOggi : 'Nel futuro di Allegri non escludo l’Inter se Conte andasse alla Juve' : Attendiamo l'ultima giornata di campionato, che sarà decisiva per l'assegnazione degli ultimi due posti per la Champions League, altrettanti per l'Europa League, ed infine per sapere chi sarà l'ultima squadra retrocessa in Serie B, con Empoli, Genoa e Fiorentina a giocarsi le ultime chance di permanenza nella massima serie. La maggior parte dei giornali sportivi però sta dando molta rilevanza al mercato, non solo dei giocatori, ma anche degli ...

Alessandro MOggi : 'Conte è ancora un'ipotesi - se può andare alla Juve preferirà tornarci' : Sarà l'argomento principale di questi ultimi giorni di maggio tra i tifosi bianconeri, i quali attendono impazientemente di conoscere la decisione della Juventus sul nuovo tecnico bianconero per la prossima stagione. Ad oggi circolano ancora diversi nomi, tra gli improbabili Guardiola e Klopp, passando per i più "abbordabili" Pochettino, Sarri e Simone Inzaghi. Le ultime indiscrezioni rivelano che sarebbe favorita la pista italiana e, dopo le ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di Oggi (Carpi-Novi Ligure) : possibili scenari tattici. Tappa piatta - ma occhio alla lunga distanza : Ci apprestiamo a vivere un’altra volata di gruppo al Giro d’Italia 2019. Anche la Tappa odierna infatti presenta un percorso completamente pianeggiante, che sarà quindi perfetto per i velocisti. L’undicesima frazione della Corsa Rosa vedrà i corridori affrontare 221 km da Carpi a Novi Ligure. oggi verrà completato l’attraversamento della Pianura Padana e la corsa percorrerà nella prima parte la “via Emilia”, mentre nella seconda seguirà il ...

MOggi - che bomba : “Se parte mezza parola lui andrà alla Juventus” : Luciano Moggi, intervenuto ai microfoni di “SportItalia“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla corsa alla panchina in casa Juventus. L’ex direttore generale ha escluso tassativamente l’arrivo di Simone Inzaghi, il quale non rispecchierebbe il giusto profilo per il futuro della panchina juventina. Tuttavia Moggi ha ristretto la corsa alla panchina […] More