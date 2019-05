Nuovo iPod Touch ufficiale dal 28 maggio e prezzo in Italia | ben poca innovazione

optimaitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) Gli amanti della musica digitale sono avvistati: nuoviApple sono a disposizione per l'acquisto sull'Apple Store proprio oggi 28. Una mossa attesa da tempo dall'azienda di Cupertino ma comunque a sorpresa a pochi giorni dall'apertura della conferenza WWDC per gli sviluppatori. Era dal 2015 che Tim Cook e il suo entourage non lanciavano undispositivo della serie, eppure chi si aspettava grossi cambiamenti rispetto al passato forse resterà deluso e pure magari chi avrebbe preferito unpiù abbordabile per ognuno degli esemplari ora messi a disposizione.Lo schermo deiresta invariato rispetto alla generazione precedente, sempre 4 pollici e a bordo del dispositivo è solo l'A10 Fusion. In effetti ci si sarebbe aspettati almeno un chip di ultima generazione A11 ma forse i progettisti lo hanno ritenuto fin troppo superfluo a bordo del modello ...

