Nuovo allenatore Milan | Inzaghi in vantaggio

Nuovo allenatore Juventus - non solo Sarri : tornano in corsa due big : Nuovo allenatore Juventus – La telenovela sul successore di Allegri continua. Da Pochettino a Guardiola fino ad arrivare a Sarri e addirittura Mourinho, sono tanti i nomi che sono stati fatti. Però nelle ultime ore alcuni in particolare stanno prendendo quota, non solo Sarri, che secondo tutti i principali giornali italiani è in vantaggio. Occhio […] More

Basket - Serie A 2019 : Vincenzo Esposito è il Nuovo allenatore di Brescia : Dopo l’addio ad Andrea Diana, la Germani Basket Brescia ha comunicato che l’allenatore per la prossima stagione sarà Vincenzo Esposito. Il tecnico campano è reduce dall’esperienza sulla panchina della Dinamo Sassari, dalla quale si è dimesso nel Febbraio scorso prima dell’inizio delle Final Eight e con la squadra al sesto posto. che da giocatore è stato una vera icona del Basket italiano, si arricchisce di un nuovo ...

Juventus - Nuovo allenatore : ora arriva il nuovo retroscena! : SARRI Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani sul suo nuovo allenatore dopo l’addio a Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da alcune fonti della carta stampata, Paratici avrebbe raggiunto l’accordo di massima con Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. Un nuovo allenatore per cercare […] More

Dazn – Paratici : “Per il Nuovo allenatore aspettiamo per correttezza la fine di tutte le competizioni - abbiamo le idee chiare” : Fabio Paratici, è stato intervistato da Dazn. Le sue parole sul nuovo allenatore : “Se ci sarà da aspettare la finale di Europa League per Sarri? No, abbiamo le idee chiare, stiamo facendo le nostre scelte. Ci sono ancora molte competizioni in corso e finché non termineranno tutte è corretto rimanere su questa posizione. Guardiola? Credo che questo sia un mondo un po’ strano: non abbiamo avuto contatti e non ci abbiamo mai pensato, ...

Nuovo allenatore Juventus - da Sarri a Guardiola : le ultime sul dopo Allegri : Nuovo allenatore Juventus – Contro la Sampdoria questo pomeriggio si chiuderà al Marassi la stagione della Juventus: un campionato che non ha avuto storia, con la squadra bianconera che si è laureata Campione d’Italia con molte giornate d’anticipo. Quella di oggi sarà però una partita importantissima, visto che sarà l’ultima di Massimiliano Allegri sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. C’è però ...

Bologna - tecnico e squadra : l’annuncio di Saputo! “Lunedì i dettagli per il Nuovo allenatore” : “Lunedì in conferenza stampa entreremo nei dettagli sia per il nuovo allenatore che per gli obiettivi della squadra”. Sono le importanti dichiarazioni patron del Bologna Joey Saputo intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Napoli al Dall’Ara. “Sicuramente non voglio più vivere una situazione come quella di quest’anno. Io sono molto competitivo e non voglio vedere il Bologna dove è ...

Guardiola Nuovo allenatore Juventus?/ 'No a Pep - scelta ricadrà su Inzaghi. E CR7...' : Pep Guardiola nuovo allenatore della Juventus? Tra voci e indiscrezioni, Dagospia chiude all'ipotesi e rilancia il profilo di Inzaghi...

Rende - fulmine a ciel sereno : Modesto via - già individuato il Nuovo allenatore : Stagione tutto sommato positiva per il Rende, che ha conquistato l’accesso ai playoff in maniera rocambolesca dopo un girone d’andata strepitoso e lo stabile posizionamento ai primi posti della classifica. Positivo anche l’esordio in panchina tra i prof per Francesco Modesto, alla prima esperienza coi “grandi” dopo la Berretti dei calabresi. Non si conosceva ancora il futuro dell’allenatore crotonese, ma ...

Juventus - Dybala giura amore ai colori bianconeri : “voglio continuare a giocare qui”. E sul Nuovo allenatore… : L’attaccante argentino ha ammesso di voler rimanere alla Juventus, spegnendo le voci di un suo presunto addio Paulo Dybala non ha nessuna intenzione di lasciare la Juventus, l’attaccante argentino lo ha ribadito nel corso di questo pomeriggio ai microfoni di Sky Sport, durante l’incontro con i tifosi bianconeri presso l’Adidas Store. Massimo Paolone/LaPresse Interrogato sul suo futuro, la Joya ha ammesso: “le ...

Nuovo allenatore Juventus : colpo di scena - il cerchio si stringe : fuori altri due! : Nuovo allenatore Juventus- Il cerchio si stringe, la Juve si prepara a mettere le mani sul Nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da alcune fonti inglesi, soprattutto da “Sky Sport”, i bianconeri si sarebbero tirati fuori dalla possibile corsa a Josè Mourinho. Nessun particolare interesse da ambo le parti, anche perchè […] More

Sarri Nuovo allenatore Juventus?/ Higuain lo sponsorizza - vuole averlo a Torino : Sarri nuovo allenatore Juventus? Maurizio favorito dopo l'incontro con Paratici, ma restano alcuni nodi da sciogliere con il Chelsea.

Guardiola Nuovo allenatore Juventus?/ Che intreccio con Joao Cancelo! : Guardiola nuovo allenatore Juventus? La Borsa impazzisce e così pure i tifosi, ma il City è gelido e la pista sembra essersi raffreddata.

Chiellini show : il Nuovo allenatore della Juventus - il “dispiacere” provocato da Conte e su Pogba… : Giorgio Chiellini ha parlato della sua Juventus in queste calde ore che precedono l’annuncio di quello che sarà il nuovo allenatore Giorgio Chiellini è convinto, alla Juventus arriverà un grande allenatore. Il calciatore bianconero ne ha parlato quest’oggi a Tuttosport, dimostrando di fremere per conoscere il nuovo profilo che siederà sulla panchina juventina dopo l’addio di Massimiliano Allegri: “Sono serenissimo, ...