Nuovi video di Star Citizen si focalizzano sulla personalizzazione e il design dei pianeti

Persona 5 Royal - un video mostra Kichikoji - uno dei Nuovi luoghi aggiunti al gioco : Un nuovo video di gameplay dedicato a Persona 5 Royal è stato pubblicato su YouTube e ci permette di dare uno sguardo ad una nuova location aggiunta, ovvero il quartiere di Kichikoji.Come riporta Wccftech, il video è stato tradotto in inglese e ci consente di osservare una delle zone che sono state inserite all'interno della versione potenziata di Persona 5, gioco uscito due anni fa in Occidente per PlayStation 3 e PlayStation 4.Oltre alle ...

Nuovi videogiochi in offerta con MediaWorld X-Days : in sconto anche Red Dead Redemption 2 dal 25 maggio : Videogiocatori unitevi e gioite, i MediaWorld X-Days sono tornati ad impazzare sul sito della celebre catena di elettronica di consumo. E, come già accaduto in passato con le stesse modalità, vanno a toccare anche il nostro amato universo in pixel e poligoni, con tanti sconti su console, accessori e sui principali videogame del momento. Prima di andare a snocciolare le offerte più interessanti, è importante sottolineare che gli X-Days sono ...

Miley Cyrus in Black Mirror 5 è una popstar in crisi in uno dei 3 trailer dei Nuovi episodi (video) : Il ruolo di Miley Cyrus in Black Mirror 5 comincia ad avere una forma: se dal trailer ufficiale pubblicato da Netflix una settimana fa non risultava chiaro in quali vesti avremmo visto la popstar nella serie tv, ora i contorni della sua partecipazione iniziano a definirsi grazie ad uno dei tre nuovi trailer pubblicati per promuovere la quinta stagione. Ognuno di essi, apparsi online in contemporanea martedì 21 maggio, anticipa un nuovo ...

I primi poster di Stranger Things 3 rivelano i Nuovi volti dei personaggi e il “ruolo” di Billy e Will (video) : L'estate è alle porte e i primi poster ufficiali di Stranger Things 3 scandiscono il tempo che separa i fan dalla visione dei nuovi episodi. Il 4 luglio prossimo Netflix catapulterà i suoi abbonati nella calda estate di Hawkins per la prima volta e questo non è solo sinonimo di cambiamento ma anche di novità importanti negli stessi rapporti umani. I primi poster di Stranger Things 3 rilasciati qualche ora fa sono stati accompagnati dal primo ...

Huawei Video punta a crescere grazie ai Nuovi accordi con Paramount Pictures e BIM : Huawei ha annunciato nuovi accordi con Paramount Pictures e BIM con la finalità di ampliare il catalogo della propria piattaforma multimediale Huawei Video. L'articolo Huawei Video punta a crescere grazie ai nuovi accordi con Paramount Pictures e BIM proviene da TuttoAndroid.

Migliorata l’interfaccia utente di YouTube : Nuovi pulsanti nei video a schermo intero : Sono sempre più numerosi gli utenti che decidono di utilizzare YouTube direttamente dallo smartphone, grazie all’applicazione ufficiale. Molti di essi chiedono a Google, oramai da diverso tempo, l’inserimento di nuovi elementi quando si guarda un video a schermo intero. Quando si passa si passa dalla visualizzazione classica a quella orizzontale, molte funzionalità scompaiono, dalla possibilità […] L'articolo Migliorata ...

Skoda Superb 2019 : l’ammiraglia eredita tecnologia dalla cugina Audi e si mostra in Nuovi succulenti dettagli [VIDEO] : La prossima generazione di Skoda Superb sarà il primo modello della casa a sfoggiare gli innovativi fari full LED Matrix Avevamo già parlato dell’imminente debutto della nuova generazione di Skoda Superb. Oggi scopriamo che l’aggiornamento dell’ammiraglia Skoda Superb offrirà ancora più sicurezza e comfort grazie ai nuovi gruppi ottici full LED Matrix, ai fendinebbia LED ridisegnati e ai fari posteriori con indicatori di ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Spagna 2019 : “Era normale avere qualche problema con i Nuovi pezzi - quindi tutto ok” : Charles Leclerc sorride a metà al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP di Spagna 2019 di F1. Giornata molto difficile, infatti, in casa Ferrari con le Rosse che hanno faticato a ingranare sul circuito del Montmelò e hanno pagato dazio contro le Mercedes che al momento sembrano letteralmente inarrivabili. Le vetture con il Cavallino Rampante riusciranno a risalire in occasione di qualifiche e gara? Charles Leclerc ha concluso a ...

Liberato : 5 Nuovi video e primo album ufficiale pubblicati a sorpresa ieri notte : Nella tarda serata di ieri, pochi istanti prima della mezzanotte, Liberato ha pubblicato a sorpresa il suo primo album ufficiale, che si intitola proprio 'Liberato'. La pubblicazione del disco non era stata annunciata in alcun modo, ma tanti tra supporter e addetti ai lavori avevano previsto una nuova uscita per ieri. La data non è infatti casuale, dato che 'Nove maggio' è il titolo di uno dei più popolari tra i brani del misterioso cantante ...

Persona 5 The Royal : disponibili Nuovi video gameplay su storia - terzo semestre e molto altro ancora : Atlus ha da poco pubblicato una serie di filmati relativi all'attesissimo Persona 5 The Royal, che mostrano importanti novità sulla trama e sul gameplay che saranno presenti nel titolo.Come riporta WCCFTECH, il titolo vede l'arrivo di una nuova studentessa chiamata Kasumi Yoshizawa. A quanto pare sembra che ragazza voglia entrare a far parte del gruppo dei Phantom Thieves per completare una missione al momento non troppo chiara. Inoltre è stato ...