Notebook infestato dai sei virus più pericolosi della storia battuto all’asta per 1 | 34

(Di martedì 28 maggio 2019) Un anonimo compratore si è aggiudicato all’asta, per 1,34 milioni di dollari, un computerdi, il Vaso di Pandora in chiave moderna. Nella mitologia greca era il contenitore di cinque mali (vecchiaia, gelosia, malattia, pazzia e vizio) che si sono riversati nel mondo quando la sciagurata Pandora lo scoperchiò. Nella versione moderna è uncustode dei seiinformatici piùdi tutti i tempi: WannaCry, Mydoom, Sobig, ILOVEYOU, DarkTequila e BlackEnergy. Ed è un’opera d’arte: si chiama The Persistence of Chaos, consiste in un netbook blu del 2008 marcato Samsung e con schermo da 10,2 pollici, appoggiato su un basamento. A consegnarlo a nuovo proprietario non è stato Zeus, ma l’artista cinese Guo O Dong, che ha ottenuto il pericoloso contenuto dall’azienda di sicurezza informatica Deep Instinct. Come ricorderanno gli ...