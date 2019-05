Niki Lauda e il suo ultimo desiderio | essere sepolto con la tuta vincente della Ferrari

L'ultimo desiderio di Niki Lauda : sepolto con la tuta della Ferrari : Mercoledì 29 maggio, Niki Lauda riceverà L'ultimo saluto con i funerali di Stato che si terranno nel Duomo di Vienna, aperti ai tantissimi tifosi e appassionati ancora...

Formula 1 - i colori della Ferrari per l’ultimo viaggio : Niki Lauda verrà sepolto con la tuta del Cavallino : Il leggendario pilota austriaco verrà sepolto con la tuta Ferrari che indossò tra il 1974 e il 1977 Saranno svolti domani i funerali di Niki Lauda, scomparso una settimana fa tra la notte di lunedì e martedì. Il Duomo di Vienna ospiterà tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto al presidente non esecutivo della Mercedes, che verrà sepolto però con la tuta della Ferrari. LaPresse/Photo4 Secondo i media austriaci, infatti, ...

F1 - GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton - un successo da campione nel nome di Niki Lauda. E’ sempre lui il migliore del Circus : E anche il sesto round del Mondiale 2019 di F1 è andato in archivio e la sostanza è sempre la stessa: Mercedes e ancora Mercedes. Lewis Hamilton si è aggiudicato il successo del GP di Monaco. Lungo le strade del Principato, il campione del mondo in carica ha messo in pista una delle sue prestazioni migliori, rafforzando la propria leadership in graduatoria e portando a +17 il vantaggio nella classifica iridata dei piloti nel confronti del ...

Jean Todt a Che tempo che fa ricorda Niki Lauda : “Io in Ferrari grazie a lui - Montezemolo mi ha preso dopo avergli parlato” : Jean Todt ospite questa sera di Fabio Fazio su Rai1 racconta così il primo incontro con Niki Lauda, grande pilota legato alla Ferrari: “Quando il mio nome è stato pronunciato in Ferrari, Montezemolo aveva come consigliere Niki Lauda. Uno dei miei primi incontri, ed esami, è stato incontrarlo a casa sua per raccontargli le mie proposte, la mia visione sulla Formula Uno. Niki Lauda ha poi parlato con Montezemolo ed è stato deciso di ...

Lewis Hamilton F1 - GP Monaco 2019 : “Una vittoria ottenuta con lo spirito di Niki Lauda - spero di averlo reso orgoglioso” : Il Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno ha messo in mostra una delle vittorie più sofferte della storia di Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica centra il successo numero 77 della sua carriera e la terza nel Principato. Una lunga battaglia tra la sua W10, le sue gomme e un Max Verstappen quanto mai arrembante. Un vero e proprio calvario, come spiega l’inglese nel corso delle interviste di ritiro sulla linea del traguardo al ...

Oggi tutti uniti per Niki Lauda : Oggi prima della partenza della gara sulla griglia di Monaco sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare Niki Lauda. Ma la cerimonia non avverrà solo nel Principato: il mondo si fermerà per il tre volte campione, onorandolo anche in modo simbolico, indossando un berretto rosso, quello che da sempre associamo a lui. Lo indosseranno […] L'articolo Oggi tutti uniti per Niki Lauda sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 - GP Monaco 2019 : un minuto di silenzio prima della gara per Niki Lauda. Tante iniziative in vista della corsa : Inutile negarlo, il sesto weekend del Mondiale di F1 2019 a Montecarlo è stato scosso dalla notizia della scomparsa di Niki Lauda, tre volte campione del mondo della massima categoria dell’automobilismo, deceduto all’età di 70 anni. In memoria del ex pilota austriaco, la Mercedes ha colorato di rosso l’halo, come i cappellini di Niki, mentre la Ferrari ha tributato una scritta sulla monoposto e il tedesco Sebastian Vettel ha ...

Formula 1 - casco speciale per Vettel a Montecarlo in memoria di Niki Lauda [FOTO] : Sebastian Vettel indosserà un casco speciale nel Gp di Monaco per ricordare il defunto Niki Lauda Sebastian Vettel, così come tutta la Formula 1, omaggeranno al Gran Premio di Montecarlo Niki Lauda, il pilota tre volte campione del mondo, scomparso nella notte del 20 maggio a Zurigo a settant’anni. Il ferrarista tedesco indosserà un casco celebrativo che ricorderà l’austriaco. Sui toni del rosso e con la scritta ‘Niki ...