Nicola Morra | Nuova cabina di regia M5s? Propongo di trovare 5 attivisti | i

(Di martedì 28 maggio 2019) In vista dell’assemblea dei gruppi del Movimento 5 stelle,guarda al futuro e immagina unadidella compagine politica: “Il Movimento è dialogo e confronto. La mia proposta è di5 o più componenti del Movimento, scelti con tutti gli, in grado dila sintesi fra tutti noi, eletti e non”. Il presidente della Commissione parlamentare antimafia continua: “Possiamo indicare una strada che può essere accettata domani in assemblea: li possiamo chiamare i “cavalieri della tavola quadrata” per evitare rimandi ad esoterismi”.

