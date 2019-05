Nations League | Olanda | tre ‘italiani’ convocati

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Dominicana - azzurre a caccia del quarto successo. Tornano tutte le big a Conegliano : L’Italia verrà abbracciata dal folto pubblico del PalaZoppas di Conegliano dove questa sera (ore 20.00) le azzurre affronteranno la Repubblica Dominicana in un match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile. Primo appuntamento casalingo per la nostra Nazionale reduce da tre vittorie consecutive ottenute settimana scorsa in occasione della prima tappa disputata a Opole, le ragazze del CT Davide Mazzanti si sono imposte contro ...

Volley femminile - Nations League 2019 Conegliano. Tris di top team in Veneto per prendersi la final six : La partenza, nonostante le assenze, è stata positiva per l’Italia del Volley al femminile nella Nations Volley League ma da domani si fa sul serio in tutti i sensi. Non che in Polonia si sia scherzato ma la seconda settimana delle pool della manifestazione itinerante che ha sostituito il Gran Prix si preannuncia la più interessante per la squadra di Davide Mazzanti, per tre motivi. Il primo è che l’Italia giocherà la prima partita ...

Pallavolo - la Nazionale maschile si prepara alla Nations League : i convocati del ct Blengini : La Nazionale di Blengini giocherà in Cina la prima fase, affrontando Iran e Germania oltre ai padroni di casa Lunedì mattina la Nazionale Seniores maschile partirà alla volta di Jiangmen in Cina dove disputerà la prima fase della Volleyball Nations League 2019. Nel primo weekend di gare gli azzurri scenderanno in campo contro Iran, Germania e i padroni di casa della Cina. Questi i 14 azzurri convocati dal CT Gianlorenzo Blengini: Riccardo ...

Volley - Italia sconfitta dal Giappone in amichevole : amaro tie-break per gli azzurri - ora la Nations League : L’Italia è stata sconfitta dal Giappone per 3-2 (25-17; 24-26; 25-20; 22-25; 15-11) nella seconda amichevole giocata al PalaPirastu di Cagliari: dopo la vittoria ottenuta ieri per 3-1 sempre nel capoluogo sardo, oggi la nostra Nazionale di Volley maschile si è dovuta inchinare contro i nipponici nell’ultimo incontro prima dell’esordio in Nations League previsto tra esattamente sette giorni in Cina. Il CT Chicco Blengini sta ...

Volleyball Nations League femminile - tutti i risultati della prima settimana di gare : Al termine della prima settimana di gare della Volleyball Nations League femminile si cominciano a delineare le prime favorite Si è conclusa la prima settimana di gioco della Volleyball Nations League femminile, di seguito il riepilogo dei risultati e la classifica generale. I risultati del 1° round (21-23 maggio) Pool 1 – Opole, Polonia 21/5: Tailandia-Germania 3-0 (26-24, 25-19, 25-22), Polonia-Italia 2-3 (15-25, 22-25, ...

Volley femminile - Nations League 2019 : l’Italia vince e convince senza le big - tre successi di lusso e tante novità : Tre vittorie, otto punti incamerati, buon gioco espresso e prestazioni confortanti: l’Italia torna con questo bottino da Opole dove ha incominciato al meglio la Nations League 2019 di Volley femminile, la nostra Nazionale non ha steccato in Polonia ed è praticamente stata perfetta anche se siamo soltanto all’inizio della stagione. Nonostante l’assenza di tantissime big, le ragazze del CT Davide Mazzanti sono riuscite a ...

Volleyball Nations League 2019 – L’Italia rifila un netto 3-0 alla Germania : terzo successo consecutivo per le azzurre : L’Italia conquista il terzo successo consecutivo nella Nations League 2019: netto 3-0 rifilato alla Germania dalle ragazze di coach Davide Mazzanti Le azzurre di Davide Mazzanti hanno chiuso la prima settimana della Volleyball Nations League 2019 ottenendo il terzo successo consecutivo: 3-0 (25-19, 26-24, 27-25) sulla Germania. Le vice campionesse mondiali sono uscite così dalla tre giorni polacca con un ottimo bilancio: primo posto ...

LIVE Italia-Germania 2-0 volley femminile - Nations League in DIRETTA : 26-24 - rimonta tedesca nel finale ma anche il secondo set è azzurro! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, terzo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre proseguono la loro avventura nella competizione internazionale itinerante, nel Palasport di Opole, contro le tedesche che hanno iniziato piuttosto male la loro avventura, perdendo all’esordio con la Thailandia in tre soli set: si preannuncia una partita comunque equilibrata ma tutt’altro che ...