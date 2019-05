Nasce l’alleanza AIGAE-ITALIA NOSTRA per tutelare e raccontare il territorio italiano

LifeGate Circle : Nasce l’alleanza green leader in Italia : LifeGate Circle è la nuova “alleanza editoriale e commerciale” presentata alla stampa questa mattina a Milano dedicata a tutte le realtà interessate a comunicare tematiche legate ad ambiente e sostenibilità. Le quattro realtà leader in Italia nel settore green per numero di utenti e per rilevanza del brand che compongono LifeGate Circle sono Ideegreen.it, greenStyle.it, Tuttogreen.it e LifeGate.it. Assieme sono capaci di raggiungere ...