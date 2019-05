Nasce First Playable | il primo evento business internazionale in Italia dedicato al gaming

eurogamer

(Di martedì 28 maggio 2019) AESVI, l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in, annuncia la nascita delinnel settore del. L'da una partnership tra l'Associazione e la Toscana Film Commission, nell'ambito del Programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, con la collaborazione di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle impresene. Connection Events, società leader nell'organizzazione di eventinel settore dei videogiochi a livello, tra cui Game Connection, metterà a disposizione per l'occasione il suo network con i buyer internazionali e la sua piattaforma di match-making Let's Meet. Il branding dell'e la lineup degli speaker internazionali sono a cura di Mattia Traverso, Creative Director dello studio di design Nodo. La prima ...

Eurogamer_it : Nasce #FirstPlayable, il primo evento business internazionale in Italia dedicato al gaming - Arredativo : My Life. Margaux Bricler, Andrea Hess, Valeria Manzi: Nasce a Venezia D3082 – WOMAN ART VENICE, un nuovo spazio di… - farfel54 : RT @ORepubblicano: 20 Maggio 1768: Nasceva Dolley Madison, la quarta “first lady”. -