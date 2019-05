Napoli | la Sinistra vota sì al bilancio | «Ma continueremo la nostra battaglia»

ilmattino

(Di martedì 28 maggio 2019) Il Consiglio comunale diha approvato il rendiconto 2018. Il voto è stato effettuato per appello nominale. I voti favorevoli sono stati 22 e 1 contrario. Unazione a cui ha...

MariaAversano1 : RT @emanuelapatti: Il paradosso: a Napoli il M5S è il partito più votato per le #Europee2019 mentre alle comunali in Campania non è arrivat… - AGazaneo : RT @annamartino83: #Comunali #Potenza ballottaggio Lega e movimento civico di sinistra. - emanuelapatti : Il paradosso: a Napoli il M5S è il partito più votato per le #Europee2019 mentre alle comunali in Campania non è ar… -