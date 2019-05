Movimento 5 stelle | 6 milioni di voti persi ecco dove sono finiti

Primo Di Nicola si è dimesso da vicepresidente del gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato : Primo Di Nicola si è dimesso da vicepresidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle al Senato. Lo ha annunciato con un post su Facebook, commentando il risultato del suo partito alle elezioni europee di domenica, dove il M5S ha

Il Movimento 5 Stelle ha perso 6 milioni di voti - Forza Italia 2 - 5 : Il Movimento 5 Stelle ha perso in un anno 7 milioni di voti, Forza Italia 2.3. Le elezioni europee del 2019 ci consegnano uno scenario molto diverso da quello del 4 marzo 2018, quando alle elezioni politiche ci fu una netta affermazione del partito di Luigi Di Maio.

Europee : Lega Nord al primo posto - a seguire PD e Movimento 5 Stelle : Dopo le elezioni Europee la Lega Nord si afferma come primo partito in Italia con un punteggio del 34,34%, seguito da Partito democratico al 22,7% e Movimento 5 Stelle al terzo posto con un punteggio del 17,1%; sicuramente uno sconvolgimento degli equilibri politici in un così delicato sistema di governo in piedi ormai dal 1° giugno dello scorso anno. Le prime dichiarazioni Secondo Matteo Salvini, leader della Lega e attuale ministro ...

Elezioni europee : Salvini - Pd e Berlusconi sono quelli che spendono di più su Facebook. In coda il Movimento 5 Stelle : Quanto hanno speso, quali sono i temi forti sui quali fanno campagna e chi c’è dietro alle loro inserzioni. In vista della tornata di Elezioni europee e amministrative, Facebook, per la prima volta in Italia, mette a disposizione i dati relativi alle pubblicità fatte dai politici sul social, diventato in Italia il mezzo principale sul quale fare propaganda. Nella classifica degli investimenti degli ultimi 30 giorni (dal 20 aprile al 19 ...

Europee 2019 - Movimento 5 Stelle - cinque donne capilista : Luigi Di Maio le ha scelte perché le considera «eccellenze italiane». Sono le cinque capilista donne candidate alle Europee per il Movimento 5 Stelle, mai elette prima d’ora e non selezionate dalla rete. Sono Alessandra Todde, amministratore delegato di Olidata, candidata nel collegio delle Isole; Chiara Maria Gemma, professore associato in didattica e pedagogia speciale all’università di Bari Aldo Moro, al Sud; Daniela Rondinelli, ...

Radio Radicale - il Movimento 5 Stelle si oppone alla proroga della convenzione. Scontro in Commissione Bilancio : Nessuna rinvio per Radio Radicale. Gli emendamenti al decreto Crescita che chiedevano di prorogare la convenzione restano inammissibili, visto che il Movimento 5 Stelle è ancora contrario e serve l’unanimità nella Commissione Bilancio e Finanze della Camera. D’accordo invece tutti gli altri gruppi, a partire dalla Lega che aveva riammesso l’emendamento per la proroga della convenzione. Enrico Borghi del Pd ha chiesto se tutti i ...

Guardian : il Brexit party di Nigel Farage modellato sul Movimento 5 stelle : Il nuovo Brexit party di Nigel Farage è ispirato sull’esperienza del Movimento 5 stelle di Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo. Lo scrive il Guardian in una lunga inchiesta che racconta come “l’ex leader dell’Ukip ha costruito un’alleanza con il Movimento 5 stelle mentre agiva come un bulldozer sulla politica italiana, usando una piattaforma digitale attentamente controllata. E ora sta usando le loro ...

Flat tax - Matteo Salvini al Movimento 5 Stelle : “Basta dire no - abbassare le tasse è la priorità” : Matteo Salvini è fiducioso per il Consiglio dei ministri di oggi, durante il quale verrà discusso il decreto sicurezza bis. Il ministro dell'Interno, intervenendo al Forum ANSA, ha sottolineato l'importanza della Flat tax per rilanciare il Paese, spiegando il suo rammarico per "i no del Movimento 5 Stelle nelle ultime settimane".Continua a leggere

Post su aborto e matrimoni gay : bufera su candidato sindaco del Movimento 5 stelle : Il candidato sindaco di Cagliari del Movimento Cinque stelle Alessandro Murenu parla di "macchina del fango" in azione

Vietato mangiare cani e gatti : la proposta di legge del Movimento 5 Stelle : Secondo un principio giuridico tutto ciò che non è espressamente Vietato è permesso, ma questo vale anche per quello che mangiamo? E’ quanto si è chiesto il deputato Carmelo Massimo Misiti la cui proposta di legge, che stabilisce il divieto di macellazione e consumo delle carni di cane e di gatto, è stata messa in discussione in sede referente il 29 aprile. Il presupposto del deputato M5S, laureato in medicina e di professione di medico ...

Facebook chiude 23 pagine di fake news : la metà diffondevano contenuti pro Lega e Movimento 5 Stelle : L’oscuramento dopo la segnalazione di Avaaz. Tra i contenuti pubblicati: finti video di migranti, false citazioni di Saviano e pagine di allevatori che diventavano di colpo leghiste

Sondaggi elettorali SWG - è testa a testa tra PD e Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali SWG, è testa a testa tra PD e Movimento 5 Stelle In occasione dello stop ai Sondaggi per legge SWG è uscita con una nuova rilevazione pochi giorni dopo l’ultima tradizionale del lunedì sera al Tg La7 di Mentana. Si tratta di un Sondaggio finale che calcola anche il numero dei seggi che spetterebbero alle forze che potrebbero superare il 4%. La Lega è al primo posto con il 30,5%, in ulteriore calo rispetto a ...

Europee - il nuovo "volantino" della Lega che fa infuriare il Movimento 5 stelle : I candidati del Carroccio saranno invitati a usare in campagna elettorale l'argomento dei 'no' arrivati nel primo anno di...

Armando Siri - il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni del sottosegretario : Armando Siri, sottosegretario leghista alle Infrastrutture, è indagato per corruzione. Avrebbe, secondo l'accusa, incassato una tangente da 30.000 euro per favorire il business dell'eolico siciliano collegato al boss mafioso Mattia Messina Denaro. Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle ha chiesto le dimissioni immediate, mentre Matteo Salvini, capo della Lega, difende ostinatamente il sottosegretario. Il premier Giuseppe Conte ha convocato un ...