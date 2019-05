Motori – SsangYong Tivoli Green Sound | un’edizione limitata per gli amanti della musica

sportfair

(Di martedì 28 maggio 2019) La nuova edizionedistupisce ancora con la sua veste color lime e si prepara a portare la guida sulle stradeSembrano mondi lontani, ma un tour alla scoperta delle capitali europee e un road trip avventuroso tra le bellezze naturali hanno molto più in comune di quanto si pensi: è indispensabile infatti scegliere l’alleata a quattro ruote adatta ad accompagnare ogni viaggio, e rendere ancora più confortevole e piacevole l’esperienza di viaggio, specie se la prossima tappa sembra non arrivare mai! Proprio questo spirito accompagnanel lancionuova, che si veste color lime nel tetto e nelle calotte degli specchietti. Un esemplare perfetto per chi ama vivere avventure su strada, ma sempre accompagnato dal comfort e dall’emozione. La nuova edizione speciale dell’iconico modellocasa coreana si ...