Motori – Pininfarina conquista Villa d’Este con il suo design GALLERY

(Di martedì 28 maggio 2019) Premiate vetture classiche come la Lancia Astura Cabriolet e la Ferrari 250 GT California Spyder, ma anche un’icona dalavveniristico, la Modulo Dal classico al moderno, ilancora una volta vince a mani basse al Concorso d’Eleganza di. Ieri pomeriggio, durante la tradizionale passerella nel parco diErba, sono stati assegnati i premi di categoria e le menzioni d’onore per le otto classi in cui erano suddivise le partecipanti. Ad aggiudicarsi il Trofeo BMW Group Italia, stabilito dal pubblico tramite referendum, una Lancia Astura Cabriolet IV serie del 1938, potente cabriolet a quattro posti – disegnata da Pinin Farina a cavallo della seconda guerra mondiale rivelando un cambiamento stilistico in essere e anticipando visioni e tendenze tipiche degli anni ’50. Per la categoria Swinging Sixties: the sky’s the limit il ...

