Motori – MV Agusta si fa “Brutale” contro l’AIDS GALLERY

(Di martedì 28 maggio 2019) L’azienda ha donato una Brutale “Lewis Hamilton” Serie Limitata per l’asta dell’amfAR il ricavato sarà devoluto per la ricerca sull’AIDS MVha annunciato la donazione di una Brutale 800 RR LH44 Serie Limitata all’amfAR, la fondazione per la ricerca sul, venduta all’asta nel corso del tradizionale evento di gala tenutosi il 23 maggio, durante il Festival di Cannes. L’evento annuale di beneficienza dell’amfAR è uno dei più frequentati dalle celebrities presenti al Festival del Cinema di Cannes, e si è svolto al prestigioso Hotel du Cap-Eden-Roc di Cap d’Antibes. Quest’anno, tra le opere d’arte messe all’asta, tra cui un Mickey Mouse di marmo scolpito da Gualtiero Vanelli, anche la Brutale LH44 dedicata a “lewis hamilton“, padrino dell’evento. Prodotta in una serie limitata di soli 144 esemplari, riporta il leggendario numero “44”, ...

