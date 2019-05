Motori – Mercedes GLA 2020 | le foto spia non lasciano più niente all’immaginazione | in

Motori – Mercedes : quale futuro per Smart elettrica? Dai clienti privati alle flotte aziendali : Elettrificazione, connettività e sicurezza: il futuro di Mercedes passa anche dalla Smart elettrica per le flotte Il 22 e 23 maggio il mondo delle flotte si dà appuntamento a Company Car Drive, l’occasione per fare il punto su prodotti e strategie legate al canale fleet. Mobilità del futuro , sviluppo delle Motori zzazioni tradizionali e sicurezza sono i principali driver della presenza di Mercedes -Benz e Smart all’edizione ...

Motori – ESF 2019 : Mercedes mette in campo i sistemi di sicurezza del prossimo futuro : Con il nuovo veicolo sperimentale di sicurezza ESF 2019, Mercedes mette in campo le idee che gli esperti di sicurezza della Casa stanno attualmente studiando e sviluppando Per Mercedes, la sigla ESF (Experimental Safety Vehicle) indica i prototipi sui quali è possibile osservare le nuove tecnologie di sicurezza racchiuse in un unico modello. L’ESF 2019 è basato sul nuovo Mercedes GLE che si muove in modo completamente automatizzato ...