Motori – Honda e | la prima city car elettrica della casa giapponese avrà i retrovisori

(Di martedì 28 maggio 2019) Il Sistema dilaterali a videocamera offre vantaggi in termini di design, sicurezza e aerodinamica Avevamo recentemente parlato die dell’apertura ordini per la suacompatta totalmente, non eravamo a conoscenza di nessun altro dettaglio se non che il veicolo di serie sarebbe stato molto simile al concept. Oggi ladecide di allietarci l’attesa confermando una caratteristicanuova‘e’ che farà felici gli appassionati più ‘tecnologici’ e, d’altronde, non poteva che essere diversamente, stiamo pur sempre parlando di un’autoche anticipa il futuromobilità.ha infatti confermato che il sistema dilaterali digitali, già ammirato sul prototipo di questacar full electric, sarà di serie sulla‘e’. Questa tecnologia, una ...

alexf65 : Quattro motori Honda nei punti. Zak + ALO well done - giuseppecorona : @sabbatini 4 motori Honda nei primi 10. I giapponesi ci mettono tempo per fare le cose bene ma poi arrivano. - lukemark77 : #SkyMotori Per la prima volta quattro motori Honda in q3 ?? -