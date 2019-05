Motori – Fusione FCA-Renault | Nissan chiede ragguagli al partner francese

sportfair

(Di martedì 28 maggio 2019)FCA-: cosa farannoe Mitsubishi? i pareri degli analisti e degli economisti sono discordanti il Presidente di, Jean-Dominique Senard, è partito oggi alla volta della città di Yokohama per presenziare alla riunione prevista per mercoledì mattina presso il quartier generale della. Senard appena arrivato in Giappone a dichiarato alla TV nazionale di essere pronto a discutere gli sviluppi della proposta FCA con l’A.D. di, Hiroto Saikawa, dichiarando: “Credo che i recenti eventi rappresentino una buona notizia per l’intera alleanza, e mi accerterò che ci siano vantaggi anche pere Mitsubishi“, facendo capire che il gruppoè intenzionato a far entrare all’interno dell’accordo anche le due aziende del Sol Levante. Solo ieri Saikawa precisava che l’azienda che rappresenta non era stata ...

