Motori – FCA-Gruppo Renault | quanto varrà questa fusione?

Motori – Fusione FCA-Gruppo Renault - anche la politica scende in campo : Fusione FCA-Gruppo Renault, la politica italiana pensa all’acquisto di quote azionarie del gruppo italo-americano per bilanciare le quote di proprietà del Governo francese sul gruppo Renault Dopo la proposta avanzata dalla FCA al Gruppo Renault e la pronta risposta del Gruppo francese,la notizia della probabile Fusione tra questi due gruppi smuove anche la politica, di fatto la Nazione francese è già proprietaria del 15% delle quote ...

Motori – Mega accordo FCA-Group Renault - ecco la risposta del Consiglio di Amministrazione del Gruppo franco-nipponico : Mega accordo FCA-Group Renault, ecco la risposta del Grupo franco-nipponico alla proposta ufficiale del marchio italo-americano Il Consiglio di Amministrazione di Renault si è riunito in data odierna per esaminare la proposta ricevuta da FCA (Fiat Chrysler Automobiles) relativa ad una potenziale fusione al 50% tra Renault S.A. e FCA. Dopo aver passato attentamente in rassegna i termini di questa proposta amichevole, il Consiglio di ...

Motori- mega accordo FCA-Group Renault - ecco la proposta ufficiale del marchio italo-americano : mega accordo FCA-Group Renault, ecco la proposta ufficiale del marchio italo-americano nei confronti dell’asse franco-nipponico La proposta del Gruppo FCA Fiat Chrysler Automobiles N.V. ha inviato in data odierna una lettera non vincolante al Consiglio di Amministrazione di Groupe Renault proponendo una aggregazione delle rispettive attivita` nella forma della fusione 50/50. La proposta di FCA fa seguito a iniziali dialoghi ...

Motori – FCA : lo stabilimento di Melfi sforna una Fiat 500X da record : Il record è stato realizzato nello stabilimento FCA di Melfi, una delle fabbriche automotivepiù innovative e best-in-class al mondo Oggi nello stabilimento lucano di Melfi è stata prodotta la Fiat 500X numero 500.000: il nuovo primato certifica il successo del modello che, fin dal lancio nel 2014, è sempre stata leader nel segmento in Italia e stabilmente nella top 10 in Europa. L’esemplare da record è stato prodotto nella versione ...

Motori – FCA - ‘cosa c’è dietro’ : le inimmaginabili fasi che precedono la commercializzazione dei veicoli [FOTO] : What’s Behind svela il dietro le quinte del lavoro svolto per raggiungere gli elevati standard di qualità, sicurezza, affidabilità e comfort di ogni modello La prima puntata di FCA What’s Behind (letteralmente ‘cosa c’è dietro’) ha mostrato i test effettuati sulle vetture alle temperature polari di Arjeplog. Con la seconda puntata ci si sposta a Sud di circa 15.000 km per approdare ad Upington, una località ...

Motori – Qual è il colore delle sportive italiane? E quello delle altre nazioni? Ce lo spiega FCA Heritage con le sue bellissime storiche [GALLERY] : La mostra “Italia: la passione in rosso” rende omaggio al genio, alla creatività e alla passione italiana per i Motori. In esposizione quattro vetture d’epoca, rigorosamente di colore rosso, della collezione storica di FCA Heritage Dal 22 al 26 maggio andrà in scena Autopromotec, la biennale internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico. Oltre al consueto ricco calendario di convegni e ...

Motori – FCA - guida autonoma - Maserati e Bmw : cosa c’entrano e cosa hanno a che fare con i licenziamenti di Mirafiori : Maserati sarà il primo produttore all’interno del gruppo FCA ad adottare sistemi di guida autonoma: La collaborazione con BMW porterà allo sviluppo e all’implementazione sui futuri modelli Nei giorni scorsi, il presidente di Fiat, John Elkann, si è ben guardato dal rivelare una data in cui i sistemi di guida autonoma saranno implementati sui veicoli Maserati. Tuttavia, ha apertamente detto che la casa del Tridente sarà la prima ...

Motori – FCA - brutta tegola per il gruppo italo-americano : due SUV di successo sotto attacco : Due tra i SUV di maggior successo del gruppo FCA sarebbero sotto accusa a causa di frode sulle emissioni Ancora guai per FCA, il governo sudcoreano sembra abbia vietato al gruppo italo-americano la vendita di Jeep Renegade e Fiat 500X. La causa sarebbe da ricercare nell’accusa di frode sulle emissioni che il Ministero dell’Ambiente del luogo avrebbe posto sulla testa di FCA e per la quale il gruppo sarebbe stato sanzionato per ...