Motomondiale | Gp Italia Marquez domenica ci sarà da divertirsi

Motomondiale - GP Italia Mugello 2019 : come vederlo in tv e streaming. Orari e programma della settimana su Sky e TV8 : Mancano quattro giorni alla prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019, sesta tappa stagionale del Motomondiale. Il tour europeo del massimo circuito a due ruote fa tappa al Mugello per il primo dei due appuntamenti previsti sul suolo nostrano nell’arco del campionato (il secondo è in programma a settembre a Misano). I protagonisti più attesi ed acclamati dal pubblico Italiano sono sicuramente Valentino Rossi e ...