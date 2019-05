MotoGp – Un allenamento al Ranch ed un bel film | ecco come Valentino Rossi si prepara al

MotoGp - Valentino Rossi fa sul serio : il Dottore si prepara per Jerez con un allenamento al Mugello con i giovani dell'Academy [FOTO e ... : ... ogni occasione è buona per il nove volte campione del mondo per salire in sella alla moto e allenarsi. In attesa di tornare in pista per il primo Gp europeo, in programma a Jerez de la Frontera il 5 ...

MotoGp – Valentino Rossi fa sul serio : il Dottore si prepara per Jerez con un allenamento al Mugello con i giovani dell’Academy [FOTO e VIDEO] : Valentino Rossi sempre in pista: allenamento al Mugello per il Dottore con i giovani piloti della VR46 Academy Valentino Rossi non sa conosce il significato della parola riposo: ogni occasione è buona per il nove volte campione del mondo per salire in sella alla moto e allenarsi. In attesa di tornare in pista per il primo Gp europeo, in programma a Jerez de la Frontera il 5 maggio, il Dottore ha sfrecciato oggi sul circuito del Mugello ...

MotoGp – Valentino Rossi fa sognare i fan prima di Austin : allenamento con… record al MotoRanch per il Dottore [FOTO] : Valentino Rossi da record al MotoRanch di Tavullia: il Dottore carico a molla in vista del Gp di Austin Nonostante il Gp di Austin sia ormai alle porte, Valentino Rossi non ha voluto rinunciare ad un ultimo appassionante allenamento al Ranch con i giovani piloti della VR46. Tanto divertimento in una giornata da… record! Il Dottore ha infatti segnato il nuovo record del MotoRanch, fermando il crono sul 2.01.580: un momento speciale, ...