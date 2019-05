MotoGP | GP Italia 2019 | i precedenti di Andrea Dovizioso al Mugello Molti gli elementi

MotoGP - GP Italia 2019. Marc Marquez : “Al Mugello ci sarà bel tempo - sarà una gara divertente” : Nel weekend andrà in scena il GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale MotoGP: tutto pronto al Mugello per uno spettacolo imperdibile, su un tracciato davvero mitico ne vedremo davvero delle belle ed entreremo nel vivo del campionato. Marc Marquez, attuale leader della classifica generale con otto punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, è reduce dai trionfi di Jerez e Le Mans e ora vuole piazzare un sigillo in Toscana dove si è imposto ...

MotoGP - GP Italia 2019 : Jorge Lorenzo - il tempo stringe. Honda insoddisfatta - addio a fine stagione da non escludere : Le smentite dalla Honda sono arrivate ma non bisogna essere un genio per affermare che il rapporto tra la squadra giapponese e lo spagnolo Jorge Lorenzo potrebbe inclinarsi. Formalmente il maiorchino è legato al marchio del Sol Levante in MotoGP fino al 2020: un biennale da circa 4 milioni a stagione. Queste sono le cifre ma, facendo la tara dei riscontri ottenuti nei primi cinque round, c’è da essere fortemente insoddisfatti. Sì perché ...

MotoGP – Giovedì la conferenza stampa del Gp d’Italia : ecco i nomi dei piloti presenti in sala al Mugello : Da Marquez ai piloti italiani: i nomi dei campioni che risponderanno alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del Gp del Mugello Il conto alla rovescia sta per terminare: domenica si corre il Gp d’Italia. Lo spettacolo del Mugello inizierà Giovedì, con la tradizionale conferenza stampa che apre ufficialmente le danze del nuovo weekend di gara della MotoGp. A rispondere alle domande dei giornalisti in sala saranno tanti ...

MotoGP - GP Italia 2019 : Marc Marquez alieno. Ducati : per vincere servirebbe un vantaggio tecnico sulla Honda. Che ora non c’è : Fino alla scorsa stagione ciò che rendeva maggiormente affrontabile Marc Marquez era il fatto che la sua Honda non potesse competere a livello di velocità di punta nei confronti della Ducati. La moto di Borgo Panigale con il suo motore desmodromico era imbattibile in fatto di potenza e, nei lunghi rettilinei, faceva il vuoto. Per tutto il resto Italiani e nipponici si sfidavano in tutti i punti, con qualche prevalenza da una parte (come la ...

MotoGP - GP Italia 2019 : Marc Marquez alieno. Ducati : per vincere servirebbe un vantaggio tecnico sulla Honda. Che ora non c’è. : Fino alla scorsa stagione ciò che rendeva maggiormente affrontabile Marc Marquez era il fatto che la sua Honda non potesse competere a livello di velocità di punta nei confronti della Ducati. La moto di Borgo Panigale con il suo motore desmodromico era imbattibile in fatto di potenza e, nei lunghi rettilinei, faceva il vuoto. Per tutto il resto Italiani e nipponici si sfidavano in tutti i punti, con qualche prevalenza da una parte (come la ...

MotoGP – Al Mugello un weekend spettacolare : ORARI e DIRETTA TV del Gp d’Italia - ecco come seguirlo anche in chiaro : Domenica si corre il Gp d’Italia: tutto pronto per la grande festa del Mugello. ORARI e dirette tv, ecco come seguire l’appuntamento italiano della MotoGp Dopo una settimana di pausa i piloti della MotoGp sono pronti a tornare in pista per un imperdibile appuntamento: domenica si corre il Gran Premio d’Italia. I tifosi italiani sono pronti a popolare le tribune del Mugello per dare tutto il loro supporto a Valentino ...

MotoGP - GP Italia 2019 : riparte la caccia a Marc Marquez. Al Mugello gli italiani devono reagire : Il Mondiale MotoGP 2019 è pronto per il suo sesto appuntamento, uno dei più attesi da piloti e tifosi. Si correrà, infatti, al Mugello per il Gran Premio d’Italia. La pista toscana, come al suo solito, regalerà grande spettacolo con il suo layout fatto di sali-scendi, curve e un lungo rettilineo dove si raggiungo velocità elevatissime. Il mirino di tutti i partecipanti la classe regina sarà, ovviamente, sulla schiena di Marc Marquez. Il ...

MotoGP - GP Italia 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana al Mugello : In questo fine settimana (31 maggio-2 giugno) il Motomondiale tornerà in scena per il suo sesto atto. Sulla pista del Mugello (Italia) i centauri più veloci del Pianeta si confronteranno per cercare di centrare il bersaglio grosso, su uno dei tracciati più spettacolari e difficili del calendario iridato. In MotoGP sarà ancora una volta un “Tutti contro Marc Marquez“. Lo spagnolo della Honda ha dato ulteriore conferma della sua classe ...

MotoGP - GP Italia 2019 : programma - orari e tv. Si corre al Mugello fra due settimane! : Con ancora negli occhi lo spettacolo del Gran Premio di Francia 2019 di Le Mans, il Motomondiale è pronto a trasferirsi nei confini Italiani, in vista del Gran Premio d’Italia 2019. Il Mugello, come consuetudine, sarà palcoscenico di tre giorni (con le gare fissate per il 2 giugno, giorno della festa della Repubblica) davvero intensi, per la sesta tappa della stagione. Gli Italiani, ovviamente, proveranno ad essere profeti in patria, ...

MotoGP – Marquez poleman - seconda fila tutta italiana a Le Mans : la griglia di partenza del Gp di Francia : Marc Marquez conquista la pole position del Gp di Francia: seconda fila tutta italiana a Le Mans, la griglia di partenza del quinto round della stagione 2019 di MotoGp E’ Marc Marquez il poleman del Gp di Francia: su un asfalto reso difficile da una condizione incerta, il pilota della Honda ha conquistato la pole position a Le Mans, lasciandosi alle spalle le Ducati di Petrucci e Miller. Apre la quarta fila, tutta italiana, invece ...

Sky Sport MotoGP e TV8 - Diretta SuperBike Round Italia (10 -11 - 12 Maggio) : Il Campionato del mondo MOTUL FIM SuperSport è pronto a tornare a regalare emozioni. Dopo le ultime due gare, al MotorLand di Aragon e ad Assen, dove l'adrenalina è stata al limite fino alla bandiera a scacchi, i piloti si preparano adesso a spostarsi in Italia, per dar vita ad una nuova sfida nel leggendario Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, una pista che è spesso stata lo scenario di battaglie storiche del ...

MotoGP – Due podi consecutivi per la Suzuki e festeggia con una fantastica sorpresa per i fan italiani in vista del Mugello : Suzuki festeggia il secondo podio consecutivo di Rins in MotoGp. Il prossimo 2 giugno si svolgerà il Gran Premio d’Italia del Mugello e Suzuki dà a tutti la possibilità di assistere alla gara a condizioni incredibili dalla Tribuna Poggio Secco: chi compra i biglietti nei concessionari Suzuki entro il 24 maggio avrà compresi nel prezzo due pass speciali Suzuki sta vivendo un momento d’oro in MotoGp. Il Gran Premio di Spagna, corso a Jerez ...

MotoGP - GP Spagna. La Spagna domina - ma per l'Italia non è un weekend da buttare : Guardi il podio MotoGP di Jerez e vedi tre piloti spagnoli : Marquez, Rins e Vinales , un campione, un talento e un misto di tutti e due che cerca di ritrovare la sua identità. La prima reazione, se ...

MotoGP - due italiani al comando : a Jerez Dovizioso e Rossi contro Marquez : ... Mentre Marquez è solo quarto alle spalle del sorprendente Rins, Il pilota della Suzuki è la sorpresa, ma sono Andrea e Valentino a costituire la vera minaccia per il campione del mondo. Rispetto ...