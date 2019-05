Motocross | il papà di Andrea Dovizioso coinvolto nell’incidente mortale di Mazzola | “Ho 8

oasport

(Di martedì 28 maggio 2019) Domenica tragica per il, Raffaeleè infatti deceduto durante una corsa del Campionato Italiano Seniores. Il 59enne è spirato sul circuito di Cavallara in seguito a un salto, nell’incidente è rimastoanche Antonio, ildi(il pilota Ducati vicecampione del Mondo per la MotoGP). Il 65enne è ricoverato all’Ospedale di Pesaro, ha riportato la rottura di otto costole e ha raccontato l’accaduto a Il Resto del Carlino: “Ricordo di aver evitato di urtare in un salto la moto di Raffaele, ma sono purtroppo ricaduto su di lui, che era steso sulla pista. L’ho colpito al fianco e forse alla schiena e poi sono caduto anche io, ma dietro di me un altro pilota lo ha travolto colpendolo al collo. Dopo sono stato portato, prima all’ospedale di Fano, poi qui a Pesaro e mi devono tenere sotto osservazione per 48 ore per evitare ...

