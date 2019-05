Morgan si sfoga | pignorata la casa dopo l’azione dell’ex Asia Argento

dilei

(Di martedì 28 maggio 2019)siin una lunga intervista,che la suaè stataa causa dell’azione legale dell’ex, che l’aveva accusato di non provvedere al mantenimenti della figlia Anna Lou. Il prossimo 5 giugno, l’ex frontman dei Bluvertigo dovrà abbandonare la sua abitazione,il pignoramento e la conseguente vendita all’asta. “Se verranno a sbattermi fuori dormirò sul marciapiede davanti a– ha spiegato a Libero -, come un cane che non vuole abbandonare la propria dimora. Non la lascerò facilmente, c’è tutta la mia vita umana e professionale”. “Lo sfratto legalmente è una cosa giusta, ma profondamente sbagliata – ha confessato l’artista -. Trovo pazzesco non avere la possibilità di rimediare. Vengo trattato alla stregua di un assassino. Dove vivi ti consente di avere ...

infoitcultura : Morgan sfrattato da casa propria: il giudice di The Voice Of Italy si sfoga - pablitoeldrit : Morgan si sfoga: 'Non avrò più casa, dormirò sul marciapiede come un cane' - zazoomblog : Non avrò più casa dormirò sul marciapiede come un cane! Lo sfogo di Morgan - #dormirò #marciapiede #cane! #sfogo -