Morbillo | casi in Maine e New Mexico | 26 Stati USA colpiti

Usa - Morbillo : 940 casi da inizio anno : 3.08 Con i primi casi scoperti nel Maine e New Mexico, nell'ultimo weekend, sono saliti a 26 gli Stati dove si è diffusa l'epidemia di morbillo.In pratica, più di metà degli Usa.Da inizio anno sono 940 i casi, nuovo record dal 1994. L'anno scorso erano stati 372, tre anni fa 86, mentre il numero più alto si era registrato nel 2014 con 667 casi. Nonostante in molte zone del Paese sia arrivato il caldo, una condizione che in genere neutralizza ...

Morbillo : oltre 34mila casi in Europa solo nei primi due mesi del 2019 : solo nei primi due mesi del 2019 “sono stati segnalati 34.300 casi di Morbillo in 42 paesi” della regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), “inclusi 13 decessi correlati al Morbillo in tre Paesi (Albania, Romania e Ucraina). La maggioranza dei casi è stata notificata dall’Ucraina, con oltre 25 mila casi“. Si evidenzia nella nota dell’Ufficio prevenzione delle malattie ...

Dall’inizio del 2019 in Europa ci sono stati 34mila casi di Morbillo - dice l’OMS : Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall’inizio dell’anno in Europa si sono verificati oltre 34mila casi di morbillo, la maggior parte dei quali in Ucraina (circa 25mila). 13 persone sono morte a causa dell’epidemia di morbillo in Ucraina, Romania e

Morbillo - allarme Usa : raggiunto il record dei casi degli ultimi 25 anni : Le autorità sanitarie americane annunciano che i casi di Morbillo hanno superato il record di casi da 25 anni a questa parte, con almeno 704 persone colpite dalla malattia, più di 500 delle quali non vaccinate. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno anche reso noto che 66 persone sono state ricoverate in ospedale nel solo 2019, incluse 24 con polmonite, e in un terzo dei casi si è trattato di bambini al di sotto dei 5 anni di ...

Morbillo - Unicef : “Casi in aumento del 300%. 435mila bambini non vaccinati in Italia. Cresce la disinformazione” : La denuncia arriva dall’Unicef: il Morbillo, dichiarato eliminato nel 2000, è tornato e ha ucciso nel 2017 circa 110mila persone, per lo più bambini. Quest’anno, secondo l’organizzazione dell’Onu, i casi di Morbillo sono aumentati del 300% rispetto all’anno scorso. Due dosi di vaccino sono essenziali per proteggere i minori dalla malattia. Ma in Italia ci sono almeno 435mila bambini non vaccinati: quinto posto tra i ...

Morbillo - allarme Unicef : 110mila casi nei primi mesi 2019 - + 300% rispetto al 2018 : Nel mondo le vaccinazioni prevengono ogni anno fino a 3 milioni di decessi, 7.000 al giorno, e ci proteggono da malattie gravi come il Morbillo, la polio, la difterite, il tetano, ricorda l'Istituto ...

Morbillo - la percentuale di casi triplicata rispetto al 2018. Nei primi mesi del 2019 - 110 mila malati : Nei primi tre mesi del 2019, sono stati riportati più di 110mila casi di Morbillo nel mondo, il 300% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo riferisce l'Unicef fornendo nuovi dati in ...

Morbillo - l’Iss : “In Italia 557 casi nei primi 3 mesi del 2019” : Dal 1 gennaio al 31 marzo 2019 sono stati segnalati in Italia 557 casi di Morbillo, con un decesso per complicanze respiratorie in un adulto di 45 anni non vaccinato. Rispetto allo stesso periodo del 2018, è stato registrato il 40% in meno di casi. Sono stati segnalati 62 contagi in bambini sotto i 5 anni, di cui 21 avevano meno di 1 anno. L’87,5% degli infettati non era non vaccinato al momento del contagio. E’ quanto riporta ...

Morbillo : negli Usa 626 casi in 4 mesi - il 2019 anno record per la malattia : negli Stati Uniti il 2019 sarà uno degli anni peggiori per quanto riguarda i casi di Morbillo, che “probabilmente nelle prossime settimane supereranno quelli registrati nel 2014 – annunciano i Centers for Disease Control and Prevention – finora i più numerosi dopo che nel 2000 la malattia era stata dichiarata debellata” dal Paese. Se infatti 5 anni fa le infezioni negli Usa erano state 667, quest’anno in soli 4 mesi ...

Morbillo - ancora emergenza negli Usa : altri 71 casi confermati la settimana scorsa : altri 71 casi di Morbillo sono stati confermati negli Usa la scorsa settimana, con l’epidemia che si e’ diffusa ad altri due stati, Iowa e Tennessee. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, dal primo gennaio sono stati confermati 626 casi di Morbillo, e i funzionari sanitari si aspettano che i livelli del 2019 superino quelli del 2014, quando ci sono stati 667 casi, il numero piu’ alto da quando il virus e’ ...