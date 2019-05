Mondiali Under 20 | Italia-Giappone su Sky e Rai

Calcio - Mondiali Under 20 2019 : l’Italia a caccia dei punti della sicurezza contro il Giappone : L’Italia, già qualificata per gli ottavi di finale ai Mondiali Under 20 in corso di svolgimento in Polonia, sfida domani il Giappone per mantenere ben saldo il primo posto nel girone B, finora esclusivo appannaggio degli azzurrini dopo le due vittorie su altrettanti incontri contro Messico ed Ecuador. Proprio a causa della corsa verso la prima posizione, potrebbe non esserci una grande modifica della formazione azzurra rispetto a quanto ...

Rugby - Mondiali Under20 2020 : organizzazione assegnata all’Italia. Rassegna per la terza volta nel Bel Paese : Dopo il 2011 e il 2015 l’Italia tornerà ad ospitare i Mondiali Under 20 di Rugby: dopo l’edizione di quest’anno, che si disputerà in Argentina, il prossimo anno toccherà al Bel Paese ospitare la Rassegna iridata di categoria. Lo ha annunciato il numero uno del Rugby italiano, Alfredo Gavazzi al quotidiano “Libertà“. Queste le parole del presidente della FIR: “Potremmo rivedere la formula e rifarci ad esempio ...

Mondiali Under 20 – Il cammino dell’Italia - classifiche ed highlights : Il 23 maggio sono partiti i Mondiali Under 20. L’edizione si gioca in Polonia, il primo match disputato ha visto la vittoria per 3-0 del Senegal a spese dei ragazzi di Tahiti nel Gruppo A. Mondiali Under 20 – Dopo le prime 20 partite arrivano i primi verdetti per la competizione. Sono già qualificati agli ottavi di finale, da definire solo se come prime o come seconde, la Nuova Zelanda, l’Uruguay e l’Italia allenata ...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : Uruguay - Nuova Zelanda e Ucraina passano agli ottavi : Tre squadre ottengono il pass per gli ottavi di finale nella giornata odierna dei Mondiali Under20 di Calcio, che si stanno svolgendo in Polonia. Nel gruppo C troviamo a punteggio pieno Uruguay e Nuova Zelanda che si qualificano così entrambe con una gara d’anticipo. La Celeste ha battuto 2-0 l’Honduras con il gol nel primo tempo di Acevedo e poi il raddoppio allo scadere di Schiappacasse, giocatore del Parma. I Kiwi invece festeggiano ...

Italia-Giappone - Mondiali Under20 2019 : programma - orari e tv : Dopo le prime due partite contro Messico e Ecuador, la Nazionale Italiana Under20 di calcio dovrà chiudere il girone B dei Mondiali 2019 affrontando il Giappone allenato da Masanaga Kageyama, per una sfida molto importante in ottica fase finale. La sfida si svolgerà mercoledì 29 maggio 2019, presso lo Stadio im. Zdzislawa Krzyszkowiaka di Bydgoszcz, in Polonia, a partire dalle ore 17, con diretta televisiva su Sky Sport, che detiene ...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : Italia e Senegal - a punteggio pieno - gli azzurrini sono già agli ottavi : Scattata la seconda giornata della fase a gironi ai Mondiali di Calcio Under 20: oggi sono scesi in campo i Gironi A e B e sono arrivati i primi verdetti aritmetici. Qualificata agli ottavi l’Italia, a punteggio pieno come il Senegal: agli africani manca soltanto il conforto dell’aritmetica, dato che solo una combinazione difficilissima da realizzare non li farebbe rientrare tra le migliori quattro terze. Nella prima gara di giornata ...

VIDEO Italia-Ecuador 1-0 - Highlights - gol e sintesi Mondiali Under 20. Decisivo il gol di Pinamonti : Ai Mondiali Under 20 di calcio l’Italia è già agli ottavi: gli azzurrini superano 1-0 l’Ecuador ed ora si giocheranno il primato nel girone con il Giappone. Decisiva la rete di Pinamonti al 15′, ma Plizzari tiene inviolata la porta con almeno quattro grandi parate oltre al rigore neutralizzato ai sudamericani. Highlights Italia-Ecuador 1-0 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Calcio - Mondiali Under 20 2019 : Italia-Ecuador 1-0. Azzurrini alla seconda fase - col Giappone per il primato : L’Italia Under 20 di Calcio si qualifica per gli ottavi di finale dei Mondiali di categoria: al termine di una partita soffertissima gli Azzurrini piegano per 1-0 l’Ecuador, a lungo in dieci, con i sudamericani che sbagliano anche un rigore al tramonto della prima frazione, quando erano già sotto di un gol e con un uomo in meno. Decisivo il gol di Pinamonti al quarto d’ora. Nel primo tempo Plizzari si supera su Alvarado al ...

LIVE Italia-Ecuador 1-0 - Mondiali Under 20 calcio in DIRETTA : azzurrini stanchi e nervosi. I sudamericani ci credono! : Salve a tutti tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ecuador, secondo match degli azzurrini ai Mondiali di calcio Under 20 in Polonia. Partita fondamentale per gli uomini di Paolo Nicolato, che dopo la vittoria per 2-1 sul Messico, può già blindare il discorso qualificazione all’eliminazione DIRETTA della rassegna internazionale. L’ottima performance degli azzurrini contro El Tricolor, sconfitto con le reti di Ranieri ...

