Modella distrugge a martellate una statua del ‘700 e pubblica il video sui social | “Ero

(Di martedì 28 maggio 2019) Lei è unae influencer polacca, molto seguita su Instagram soprattutto nel suo Paese. Nel, girato da un’amica e diffuso sui, sorride verso l’obiettivo e, poco dopo, con in mano un martello, inizia a colpire il volto di unadel 1700 all’interno del parco Dolinka Szwajcarska di Varsavia. La ragazza è stata fortemente criticata e il suo gesto, che in teoria avrebbe dovuto darle visibilità, ha convinto la quarta banca della Polonia ha cancellare il contratto che aveva in essere con l’influencer. “Ero ubriaca, volevo solo giocare a Minecraft” si è giustificata lei, per poi scusarsi.Youtube L'articolounadel ‘700 eilsui: “Ero ubriaca”. E per lei finisce male proviene da Il Fatto Quotidiano.

