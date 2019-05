Milleanni è il nuovo album dei Nomadi con una versione inediti di Ma noi no di Augusto

optimaitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) Ildei. Il disco è già disponibile per i pre-order e sarà immesso sul mercato a cominciare dal 31 maggio, con una tracklist del tutto speciale che comprende anche unainedita di Ma noi no cantata daDaolio. Sono 11 le canzoni che saranno comprese nellavoro del gruppo emiliano, tutte legate da un unico filo conduttore che richiama temi di stretta attualità in linea con il periodo che stiamo vivendo. La nota interessante dell'risiede certamente nella traccia speciale che hanno voluto inserire nella tracklist, con Ma noi no cantata daDaolio. Il brano ha esattamente 30 anni, dal momento che si tratta di un provino registrato nel 1989 e con un frammento di testo diverso rispetto all'originale, che vide la luce nel 1992, anno della morte del leader del gruppo e che i fan non hanno intenzione di dimenticare. Tra ...

