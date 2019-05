Milena Miconi ha detto sì

ilgiornale

(Di martedì 28 maggio 2019) Roberta Damiata La bella showgirl si è sposata con il compagno di lunga data Mauro Graiani. A festeggiarla tanti amici vip Nella splendida cornice della chiesetta di Santa Maria in Tempulo, si è sposata sabato scorso la showgirlcon lo sceneggiatore e regista Mauro Graiani. Con una cerimonia semplice i due hannodi "sì" circondati dall'affetto di parenti e tanti amici. Qui si sono scambiati le fedi realizzate per loro dall'amico Michele Affidato. Diciotto anni di convivenza e due figlie, Sofia e Agnese,e Mauro hanno voluto coronare il loro lungo sogno d'amore. La sposa per l'occasione aveva scelto un romantico abito bianco e rosa mentre Mauro era elegantissimo ed emozionato in un abito blu. Dopo la cerimonia gli sposi e tutti gli amici si sono ritrovati a festeggiare a Villa di Veio in mezzo al meraviglioso parco naturale. Acquarelli, fiori e ...

FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Nozze da vip per Milena Miconi a Roma #milenamiconi - DrApocalypse : Perché a qualcuno dovrebbe fregare qualcosa del matrimonia di Milena Miconi. Perché. In che Paese viviamo. -