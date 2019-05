Milan | ufficiale l’addio di Gattuso | Gazidis ringrazia l’ormai ex allenatore rossonero

Gattuso non allenerà più il Milan : arriva l’annuncio ufficiale del club : Era ufficioso da ieri sera, ora è certezza. L’AC Milan ha pubblicato sul sito la notizia che Gennaro Gattuso non è più l’allenatore della squadra e che sono avviate le selezioni per il nuovo mister a cui affidare il team in vista dei prossimi impegni. A Ringhio vanno i ringraziamenti della società: “Il Milan ringrazia Gennaro Gattuso per aver guidato la squadra negli ultimi 18 mesi. Rino è subentrato alla guida del club in un ...

Milan - comunicato ufficiale : frattura al perone sinistro per Calabria : Sky Sport ha già spiegato che il terzino rossonero dovrà rimanere lontano dal campo almeno due mesi. Di conseguenza la sua stagione è finita e c'è anche qualche dubbio inerente la sua partecipazione ...

Parma-Milan : gli highlights del match di Serie A dal canale ufficiale YouTube : Un punto importante per il Parma che si allontana dalla zona che scotta, mentre il Milan spreca l'ennesimo tentativo di fuga per il quarto posto. ...Continua a leggere

Caso Acerbi – Il Milan scagiona Kessie e Bakayoko - il comunicato ufficiale : “gesto innocente” : Il comunicato ufficiale del Milan sul ‘Caso Acerbi’: la società rossonera si esprime sul gesto di Franck Kessie e Tiémoué Bakayoko alla fine del match contro la Lazio Le polemiche sul gesto di Franck Kessie e Tiémoué Bakayoko, dopo la vittoria del Milan sulla Lazio, hanno infiammato il post partita. I due calciatori rossoneri hanno mostrato alla curva sud di San Siro la maglia di Francesco Acerbi, scatenando ...

Milan deferito dall’Uefa : il comunicato ufficiale : La Camera di Investigazione dell’Organo UEFA di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha comunicato la decisione di deferire il caso AC Milan alla Camera Arbitrale CFCB poiché il club non è riuscito a rispettare il requisito di pareggio di bilancio nel corrente periodo di osservazione determinato nella stagione 2018/19 e riguardante gli esercizi conclusisi nel 2016, 2017 e 2018. La UEFA non rilascerà altri commenti al riguardo fino a una ...

Juventus-Milan 2-1 : highlights del match di Serie A dal canale ufficiale YouTube : Quando giocano Juventus e Milan in palio non ci sono solo tre punti, ma c'è sempre un profumo storico notevole oltre a ricordi, episodi, fotogrammi ed emozioni che ogni tifoso conserva. La Juve si presenta alquanto rimaneggiata e priva di Cristiano Ronaldo in campo, con una sperimentale difesa a tre Bonucci - Rugani - Alex Sandro, mentre le assenza pesanti del Milan sono Donnarumma e Paquetà. Juventus con un occhio sulla prossima sfida di ...

