Milan | Rino Gattuso verso le dimissioni | anche l’addio è controcorrente

Europee 2019 - Majorino : “Risultato straordinario per il Pd a Milano. Rimarrò assessore fino a fine giugno” : “Un risultato straordinario per il Pd e le 40mila preferenze ottenute nella sola Milano mi emozionano molto. Rimarrò assessore fino alla fine di giugno, ma sarà il sindaco a decidere e confermare la data del passaggio del mio testimone di assessore”. Così Pierfrancesco Majorino a margine della conferenza stampa del Partito Democratico a Milano Zonaeuro | Di Gianni Rosini Europee 2019, ...

Milan - Tassotti fra Gattuso e Mercato : “Rino ha fatto bene - va confermato. Mercato? Ecco chi sono gli incedibili” : Mauro Tassotti commenta il finale di stagione del Milan: Gattuso andrebbe confermato anche senza Champions, in ottica Mercato è necessario trattenere i big Manca una sola partita al termine della Serie A e con essa si chiuderanno i discorsi relativi alla salvezza e agli ingressi in Champions League. Nella lotta per l’Europa c’è anche il Milan che, dopo aver perso terreno nel finale di stagione, si è rifatto sotto nelle ultime ...

Milano - sciame di 120mila api fugge dal tetto di Palazzo Marino. LE FOTO : Milano, sciame di 120mila api fugge dal tetto di Palazzo Marino. LE FOTO Gli insetti, scappati dall'alveare della sede del Comune per seguire l'ape Regina, sono arrivati fino a via Santa Margherita, nel pieno centro della città. Sono poi stati recuperati grazie all'intervento della polizia e di un ...

Milano. Oggi GiocaMi a Palazzo Marino : A partire dalle 10, nel cortile d’onore e nella Sala Alessi di Palazzo Marino, si terrà GiocaMi. Il Festival del

Paperino compie 85 anni : a Milano parte il Festival del fumetto Disney : Al via sabato 25 maggio il "Festival del fumetto Disney" che ripercorre la storia di Paperino a 85 anni dalla nascita. Fino al 22 giugno dieci eventi nei Mondadori store d'Italia in compagnia di alcuni tra i fumettisti più noti, tra cui il Maestro Giorgio Cavazzano che per l'occasione ha realizzato un disegno inedito.Continua a leggere

Milano - Firenze e Torino sono le città più “circolari d’Italia” : Milano è la città più “circolare” d’Italia grazie all’offerta e all’utilizzo del trasporto pubblico e dei servizi di car sharing, all’efficienza della rete idrica, all’alto livello di raccolta differenziata e all’alto fatturato delle attività di vendita dell’usato. Segue Firenze, che emerge per le politiche di responsabilizzazione del cittadino, il numero di colonnine pro capite di ricarica per le auto elettriche e i ...

Europee : Majorino - 'a Milano 30mila in piazza ma messaggi micidiali' : Milano, 18 mag. (AdnKronos) - "Non erano i centomila che volevano essere. Diciamo trentamila. Tecnicamente non un grande risultato. Ma sappiamo che non possiamo consolarci. Le cose dette sono state davvero micidiali". E' quanto scrive Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali, Salute

Da Icardi a Barzagli passando per Conte - molti i possibili affari sull'asse Torino-Milano : La stagione calcistica è ormai al tramonto e per la maggior parte dei top club è ora di programmare il futuro per colmare eventuali lacune. La Juventus e l'Inter pur essendo da sempre nemici, ultimamente hanno fatto qualche affare, basti ricordare il passaggio di Kwadwo Asamoah e Marotta. In questa sessione sull'asse Torino - Milano potrebbero incrociarsi diversi affari. Da tempo la Vecchia Signora segue la pista che porta a Mauro Icardi, il ...

Olimpiadi invernali - il premier Conte ottimista : “Milano-Cortina riscuoterà successo come le ATP Finals di Torino” : Milano-Cortina come le ATP Finals di Torino, questo l’auspicio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte “Confidiamo che, come già accaduto per le Finals a Torino, anche il progetto Milano-Cortina riscuota il meritato successo e che, quindi, le nostre Alpi possano ospitare le Olimpiadi invernali del 2026“. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in una intervista a ‘La Gazzetta dello ...

La rete proprietaria di Iliad arriva anche a Torino - dopo Milano - Roma e Bologna : Iliad attiva la propria rete proprietaria anche a Torino: dopo Roma, Milano e Bologna l'operatore continua i lavori di espansione della propria rete. L'articolo La rete proprietaria di Iliad arriva anche a Torino, dopo Milano, Roma e Bologna proviene da TuttoAndroid.

Fiorentina-Milan - Torino-Sassuolo e l’ultimo turno di Serie BKT nel weekend DAZN : Il weekend che si apre stasera su DAZN sarà ricchissimo di sport. Saranno infatti oltre 60 gli eventi che la piattaforma di streaming offrirà agli appassionati, live e in modalità on demand, tra calcio nazionale e internazionale, sport da combattimento, motori, rugby e baseball. Programmazione weekend DAZN – Spiccano Fiorentina – Milan e Torino – […] L'articolo Fiorentina-Milan, Torino-Sassuolo e l’ultimo turno di Serie ...

'MilanO LEONARDO 500'. PRESENTATO A TORINO IL PROGRAMMA AGGIORNATO DEL PALINSESTO DEDICATO A LEONARDO : "LEONARDO da Vinci Parade" è stata la prima iniziativa realizzata dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte di LEONARDO, ...

Milan - i motivi del ritiro punitivo : giocatori visti nei locali a notte fonda dopo la sconfitta di Torino : giocatori nei locali fino a notte fonda, ritardi in allenamento e liti: caos in casa Milan, ecco i motivi del ritiro punitivo voluto da Gattuso Situazione davvero complicata in casa Milan. Nell’ultimo turno di Serie A, i rossoneri si sono visti sfuggire dalle mani il quarto posto, ultimo valevole per la zona Champions League, crollando addirittura in settima posizione, attualmente fuori dall’Europa. Mister Gattuso, dopo essere ...

Ormezzano racconta il Grande Torino - 2 - - Si diceva che Valentino Mazzola dovesse trasferirsi a Milano... : ... per farci e fare scordare la sconfitta bellica, o quanto meno per lasciarla un poco di più indietro, con l'artificio non certo vile o ignobile dello sport corroborante e vittorioso, detto o, mica ...