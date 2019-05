Milan | i motivi delle dimissioni di Gattuso

Tangenti Milano - concessi i domiciliari per motivi di salute a imprenditore arrestato : Il gip di Milano Raffaella Mascarino ha concesso i domiciliari all’imprenditore Leonida Emilio Paggiaro, 79 anni, finito in carcere per corruzione – insieme ad altre 10 persone – nell’inchiesta sulle presunte Tangenti in Lombardia. Una scelta dettata da motivi di salute: si tratta, finora, dell’unica richiesta accolta dal gip che ha firmato la misura dell’inchiesta che vede 43 misure cautelare, di cui 16 ai domiciliari. Dopo il ...

Milan - Gasperini piace per due motivi : Il Milan pensa a Gian Piero Gasperini per il dopo Gattuso . Come scrive il Corriere dello Sport , due sono i motivi per cui l'ex Genoa e Inter piace a Leonardo e alla dirigenza: la sua filosofia di gioco e la crescita dei giovani. Difficile, comunque, strapparlo al club bergamasco.

Milan - i motivi del ritiro punitivo : giocatori visti nei locali a notte fonda dopo la sconfitta di Torino : giocatori nei locali fino a notte fonda, ritardi in allenamento e liti: caos in casa Milan, ecco i motivi del ritiro punitivo voluto da Gattuso Situazione davvero complicata in casa Milan. Nell’ultimo turno di Serie A, i rossoneri si sono visti sfuggire dalle mani il quarto posto, ultimo valevole per la zona Champions League, crollando addirittura in settima posizione, attualmente fuori dall’Europa. Mister Gattuso, dopo essere ...

Polveriera Milan - Gattuso sbotta contro Bakayoko : i motivi del ritardo sono alquanto imbarazzanti : Il centrocampista francese si è presentato all’allenamento con oltre un’ora di ritardo, dicendo a Gattuso di aver terminato la benzina in tangenziale Un provvedimento durissimo, scattato nel pomeriggio di ieri quando Gattuso ha colto nel gruppo un certo senso di irresponsabilità in vista di quattro partite decisive per il futuro del Milan. Spada/LaPresse La squadra rossonera andrà oggi in ritiro punitivo fino al match di lunedì ...

Coppa Italia - rabbia Leonardo : “mille motivi per fermare Milan-Lazio. Razzismo? Bakayoko e gli altri encomiabili - ma Mazzoleni…” : Leonardo, direttore generale dell’area tecnica del Milan, ha contestato duramente l’operato dell’arbitro Mazzoleni e delle autorità dopo gli episodi di razzismo avvenuti nella semifinale di Coppa Italia fra Milan e Lazio: la partita era da sospendere I momenti di tensione prima della partita, cori razzisti, ululati nei confronti di Kessiè e Bakayoko, banane gonfiabili. La partita di Coppa Italia fra Milan e Lazio è stata ...

Sprofondo rossonero - i 9 motivi del momento di crisi del Milan : il caos nello spogliatoio ed i demeriti di Gattuso e calciatori : E’ un momento difficile in casa Milan forse uno dei più delicati della stagione. La squadra rossonera è scesa in campo nell’anticipo della 30^ giornata del campionato di Serie A, solo un pareggio davanti al pubblico amico contro l’Udinese, non è bastato l’iniziale vantaggio del solito Piatek, nella ripresa il pareggio di Lasagna su perfetto contropiede iniziato da Okaka e passato per la corsa con assist di Fofana. ...