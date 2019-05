Milan | Gattuso lascia | il messaggio di Materazzi

L'addio di Gattuso e la fine del Milan operazione nostalgia : Quando nel 1925 Herbert Chapman si sedette sulla panchina dell'Arsenal, dopo aver vinto due campionati inglesi e una coppa d'Inghilterra con l'Huddersfield Town, fu chiaro nel dire che ogni rivoluzione prevedeva un unico comandamento: "L'eliminazione dei sentimenti". I Gunners all'epoca erano una sq

Milan - i motivi delle dimissioni di Gattuso : Manca ancora l’ufficialità, ma Rino Gattuso non è più l’allenatore del Milan. Il tecnico calabrese ha rassegnato nelle mani di Gazidis le proprie dimissioni, come confermato da egli stesso ai microfoni di Repubblica. Ma perché Gattuso si è dimesso dal Milan? Alla base della decisione di Ringhio ci sarebbe una differenza di vedute con l’attuale proprietà. Gazidis, infatti, è intenzionato a costruire un Milan di under 23, ...

Dimissioni Gattuso : “La mia storia col Milan non potrà mai essere questione di soldi” : Rino Gattuso non allenerà il Milan nella prossima stagione. Seppur manchi ancora un comunicato ufficiale da parte della società rossonera, è stato lo stesso allenatore a confermare l’indiscrezione ai microfoni de La Repubblica. L’allenatore calabrese ha scelto, di fatto, di rassegnare le proprie Dimissioni dopo l’incontro con l’ad Ivan Gazidis e di rinunciare ai due anni di contratto residui (e ad un ingaggio netto di ...

Milan - Rino Gattuso saluta i rossoneri : “Scelta sofferta - ma ponderata”. Probabile addio di Leonardo - Maldini in bilico : Rino Gattuso lascia il Milan dopo un anno e mezzo. Il campione del mondo ha deciso di lasciare la squadra che ha guidato per un anno e mezzo al termine di un confronto con l’amministratore delegato Ivan Gazidis. Con lui nella giornata di martedì verrà probabilmente ufficializzato l’addio di Leonardo. Mentre la posizione di Paolo Maldini è ancora in bilico: Gazidis, secondo quanto scrive l’Adnkronos, sta tentando di mediare. ...

Allenatore Milan - Gattuso lascia : i messaggi sono tutti per il tecnico : Allenatore Milan – La notizia era nell’aria ma adesso è arrivata anche l’ufficialità, Rino Gattuso non è più l’Allenatore del Milan, la conferma è arrivata direttamente dal tecnico rossonero. Negli ultimi minuti sono arrivate le reazioni social, spesso i tifosi si dividono non in questo caso, i messaggi sono tutti a favore del tecnico rossonero. “Grazie Gattuso per l’uomo che sei, uno dei pochi a dire ...

Allenatore Milan - l’addio di Gattuso e i nomi per il sostituto : è iniziata una nuova rivoluzione : via anche Leonardo e Maldini : nuova rivoluzione in casa Milan, l’ennesima degli ultimi anni. Sono attese oggi le dimissioni di Leonardo. Il direttore tecnico del Milan potrebbe e dovrebbe essere sostituito dal ds del Lille Luis Campos. Ma se questo era nell’aria, è stato il colloquio di ieri tra Gazidis e Gattuso a portare al colpo di scena: anche il rapporto tra il Milan e l’Allenatore si è interrotto. Fino alla partita di Ferrara, l’addio di ...

Gattuso saluta il Milan - troppo forte il rimpianto per la Champions : Dopo un anno e mezzo, con 83 panchine rossonere, Gennaro Gattuso saluta il Milan. Il comunicato arriva questa mattina, svegliando i tifosi con una notizia prevedibile, ma al tempo stesso inaspettata. Insieme al Ringhio, anche il direttore dell'area tecnica Leonardo saluta il club, a causa di divergenze interne. Con l'addio del mister, si chiude un anno particolare per il Milan. Pochi punti in campionato, nessun trofeo vinto e soprattutto la ...

Gattuso lascia il Milan : "Scelta sofferta ma ponderata" : Gennaro Gattuso ha lasciato la panchina del MIlan. La decisione è stata presa dopo un incontro con l'ad Gazidis. Via dalla società anche Leonardo il cui addio era già stato però ampiamente previsto. Parte il 'toto nomine' per il sostituto di Gattuso. Tra i nomi Giampaolo, Simone Inzaghi nonché Allegri. "Decidere di lasciare la panchina del MIlan non è semplice. Ma è una ...

Milan - UFFICIALE - Gattuso si dimette : “18 mesi indimenticabili - non potrà mai essere una questione di soldi” : Milan Gattuso- Ora è UFFICIALE, Gennaro Gattuso non sarà più l’allenatore del Milan in vista della prossima stagione. Le parole del tecnico, riportata da “La Repubblica”, confermano il suo addio al club rossonero: “Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere. La mia è una scelta sofferta, ma […] L'articolo Milan, UFFICIALE, Gattuso si dimette: “18 mesi ...

Milan - Gattuso non è più l’allenatore : “Scelta sofferta - ma lo dovevo fare” : Già da ieri si parlava di un suo addio imminente, dopo la mancata qualificazione in Champions League. Ma, prima ancora che arrivasse l’ufficializzazione, il tecnico del Milan Rino Gattuso ha praticamente annunciato da solo di non essere più l’allenatore dei rossoneri. Ecco le sue parole rilasciate a Repubblica.it. “Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere. Non ...

Rivoluzione in casa Milan : non solo Gattuso e Leonardo - anche Maldini potrebbe lasciare : In arrivo una Rivoluzione in casa Milan che potrebbe modificare l’assetto dello staff dirigenziale e tecnico: i dettagli E’ in atto una vera e propria Rivoluzione in casa Milan. A meno di 24 ore dalla mancata qualificazione in Champions League, hanno deciso di lasciare il club, a quanto apprende l’Adnkronos, il tecnico Rino Gattuso, il ds Leonardo e il dirigente rossonero Paolo Maldini. Alla base della decisione il fatto ...

Calcio : oggi l’addio di Rino Gattuso al Milan. Paolo Maldini potrebbe seguirlo : La storia tra il Milan e Rino Gattuso finisce qui. Si attende solo l’ufficialità ma è ormai chiaro che il tecnico e il club rossonero seguiranno strade diverse in vista della prossima stagione. La mancata qualificazione alla prossima Champions League e i risultati non all’altezza delle aspettative, alla base di una interruzione del rapporto. Una decisione consensuale, nonostante Rino avesse ancora due anni di contratto. Per questo, ...

Gattuso lascia il Milan : «Decisione sofferta» : Le strade di Rino Gattuso e il Milan si separano. La decisione è maturata nella serata di ieri, spiega l’Ansa, dopo un incontro fiume tra l’ormai ex tecnico rossonero e l’amministratore delegato, Ivan Gazidis: oggi dovrebbero arrivare i comunicati di rito, così come oggi dovrebbero essere ratificate le dimissioni del responsabile dell’area tecnica Leonardo. «Decidere […] L'articolo Gattuso lascia il Milan: ...

Milan : Inzaghi tra i nomi per il dopo Gattuso - possibile offerta Arsenal per Donnarumma : I rossoneri hanno subito una delusione nell'ultima giornata della stagione di Serie A dello scorso weekend, nonostante la vittoria sulla SPAL, le vittorie di Atalanta e lnter hanno condannato il Milan al quinto posto, fallendo dunque la qualificazione alla prossima Champions League. Gattuso lascia il Milan, gli scenari possibili Come riportato dal giornalista italiano Gianluca Di Marzio, sia Leonardo che Gattuso dovrebbero lasciare il Milan ...