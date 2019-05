Meteo Roma del 28-05-2019 ore 19 | 15

Meteo - grandine apocalittica in Romania : auto e tetti distrutti - accumuli di ghiaccio sulle strade di Zalau [FOTO e VIDEO] : Fenomeni Meteorologici estremi continuano a colpire la Romania. Era in vigore il codice rosso per grandine e tornado nel distretto di Salaj, nel nord del Paese, e le previsioni sono state rispettate in pieno. Infatti, una forte tempesta, accompagnata da una furiosa grandinata, ha appena colpito il capoluogo Zalau. Dalle immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e dai video in fondo è possibile vedere gli effetti ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : la Protezione Civile in allarme - il Governo dichiara lo “stato di mobilitazione” : Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile accogliendo la richiesta del Presidente della Regione Emilia Romagna, colpita da una forte ondata di maltempo e soprattutto in allarme per i fenomeni Meteo estremi previsti per le prossime ore. Meteo, è Allerta per il Nord: “pugnalata” del Vortice Polare a fine Maggio (!!), allarme ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : emesso il livello rosso per rischio idrogeologico! : Una forte ondata di maltempo investirà le regioni nord-orientali nel corso delle prossime 16-20 ore, in particolare su Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Un nucleo di aria molto fresca...

Meteo Emilia-Romagna : allerta “rossa” per le piene dei fiumi : “Nella seconda parte della giornata di martedì 28 maggio 2019 si prevedono precipitazioni inizialmente a carattere di rovescio o temporale sul settore appenninico, che diverranno più diffuse durante la sera-notte, andando ad interessare anche le zone di pianura centro-occidentali. Le precipitazioni continueranno anche nella mattina di mercoledì 29 maggio con intensità localmente elevate prevalentemente sul settore centro-occidentale della ...

Meteo Roma : previsioni per mercoledì 29 maggio : Meteo Roma: previsioni per domani mercoledì 29 maggio Tempo instabile con locali piogge o acquazzoni sia nel corso della mattinata sia poi nel pomeriggio; fenomeni attesi anche nelle ore serali. Temperature comprese tra +15°C e +21°C. Grafica delle previsioni Meteo Meteo Lazio: previsioni per domani mercoledì 29 maggio Tempo generalmente instabile nel corso della giornata con acquazzoni sparsi su tutto il territorio, fenomeni localmente ...

Meteo Roma del 28-05-2019 ore 06 : 10 : Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi alle nord Italia le piogge sparse di questa mattina aumentre anno e al pomeriggio sono attesi temporali diffusi Salvo qualche precipitazione meno intensa tra Piemonte e Val d’Aosta tempo anche in serata in nottata con fenomeni più intensi sui settori centro-orientali alle Centro Italia tempo generalmente instabile sia sul versante tirrenico che su quello ...

Meteo Roma del 27-05-2019 ore 19 : 15 : Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia piogge sparse al mattino al pomeriggio sono attesi temporali diffusi Salvo qualche precipitazione meno intensa tra Piemonte Val d’Aosta maltempo anche in serata in nottata appena Mary più intensi sui settori centro-orientali alle Centro Italia tempo generalmente instabile sia sul versante tirrenico che su quello Adriatico per tutto ...

Meteo Roma : previsioni per il 28 maggio : Meteo Roma: previsioni per domani martedì 28 maggio Deboli piogge nel corso della mattinata; instabilità attesa anche al pomeriggio con piogge e acquazzoni sparsi. Breve tregua in serata prima di nuove precipitazioni in arrivo nella notte. Temperature comprese tra +15°C e +22°C. Meteo Lazio: previsioni per domani martedì 28 maggio Tempo instabile nel corso della giornata con deboli piogge nella mattinata su tutto il territorio, fenomeni ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : forti temporali - criticità per le piene dei fiumi : “Nella giornata di lunedì 27 maggio si prevedono piogge deboli e diffuse per l’intera giornata. Per martedì 28 maggio dal tardo pomeriggio avremo un’intensificazione delle precipitazioni, che in serata saranno anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sul settore occidentale e fascia di pianura della regione. La criticità idraulica arancione sulla zona della Pianura Emiliana Orientale e costa Ferrarese si ...

Meteo Roma del 27-05-2019 ore 06 : 10 : Meteo appuntamento con il Meteo Vediamo come sarà il tempo sulla nostra penisola oggi al nord molte nubi su tutte le regioni con piogge sparse di debole o moderata intensità localmente anche a carattere di nubifragio su Romagna e Triveneto al centro tempo generalmente instabile su tutte le regioni e soprattutto tra pomeriggio e sera sul Lazio Abruzzo che non venite intensi solo sulla medio Alta Toscana al sud maltempo diffuso sui settori ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità per piene dei fiumi e frane : “La presenza di una circolazione depressionaria con minimo in spostamento dal Tirreno meridionale verso l’Italia centrale determinerà nella giornata di lunedì 27 maggio l’afflusso, sull’Emilia Romagna, di correnti fredde provenienti da est sudest, che saranno associate a precipitazioni diffuse e persistenti a carattere di rovescio“: la protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha diffuso un’Allerta ...

Meteo Roma del 25-05-2019 ore 19 : 15 : Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni per la giornata di domani allerta piogge vigili al mattino soprattutto sui settori centro occidentali mentre al pomeriggio andrà a peggiorare anche verso est con tempo instabile su tutte le regioni al centro giornata all’insegna del tempo instabile con la pioggia acquazzoni fin dal fenomeno intensi soprattutto tra Toscana Umbria e Lazio nelle ore diurne al sud tempo generalmente instabile con ...

Meteo Roma del 25-05-2019 ore 06 : 10 : Meteo Benvenuti l’appuntamento con il Meteo le previsioni per la giornata di oggi al nord durata instabile con la pioggia più vicini spazio quindi al mattino prima che al pomeriggio possono svilupparsi acquazzoni e temporali intensi sia sui rilievi che sulle pianure al centro condizioni di tempo stabile al mattino nubi sparse metà pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali spezie sugli appennini al sud temporali già al mattino ...

Meteo Roma del 24-05-2019 ore 19 : 15 : Meteo siamo di nuovo appuntamento con le previsioni Meteo Vediamo come sarà il tempo su un’isola domani al nord giornata instabile con la pioggia più vicini spazio e quindi al mattino prima che al pomeriggio possono svilupparsi acquazzoni e temporali intensi sia sui rilievi che sulle pianure alle condizioni di tempo stabile al mattino con nubi sparse nel pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali specie sugli appennini al sud ...