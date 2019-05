Meteo | mostruoso tornado semina distruzione in Ohio | case danneggiate e alberi abbattuti

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Non c’è pace per gli Stati Uniti. Dopo le emergenzee inondazioni dei giorni scorsi in gran parte degli USA centrali, la città di Dayton, in, e le comunità circostanti sono state colpite da un pericolosonelle scorse ore. Il Serviziorologico Nazionale statunitense (NWS) l’ha definita una situazione potenzialmente letale mentre ilsi faceva strada tra l’area densamente popolata. Le immagini della notte e delle prime ore del mattino mostranoe diversenell’area, come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e dai video in fondo. Le autorità hanno riportato che il New Life Worship Center, a nord di Dayton, è stato completamente distrutto dal vortice. Rob Streck, sceriffo della contea di Montgomery, ha dichiarato che i danni provocati dalla tempesta a Dayton sono i ...