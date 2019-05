Meteo | incredibile in Colombia | esonda un torrente | veicolo trascinato dall’acqua e

Meteo incredibile in Arabia Saudita : devastanti tempeste di grandine e inondazioni in aree tipicamente desertiche [VIDEO] : devastanti tempeste di grandine hanno colpito l’area intorno alla città di Al Shifa, pochi chilometri a sud di Riad, in Arabia Saudita. Le strade della città sono state paralizzate da grandissime quantità di grandine ed acqua, che hanno lasciato numerosi automobilisti bloccati, come mostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Fortissimi i venti che hanno sferzato l’area mentre la grandine imbiancava non solo la città ma anche le aree ...