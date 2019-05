Meteo | in arrivo una nuova perturbazione Ma nel weekend torna finalmente il sole

Allerta Meteo Veneto : forte maltempo in arrivo : Una nuova intensa fase di maltempo attende il Veneto, con il suo culmine tra martedi’ 27 e mercoledi’ 28, quando sono previste frequenti precipitazioni con rovesci e locali temporali. Sono attesi quantitativi complessivi anche abbondanti specie su Prealpi e pianura dove non si escludono fenomeni localmente intensi (forti rovesci anche persistenti, locali grandinate), con rinforzo dei venti da nord-est tra la sera di martedi’ e ...

Meteo - in arrivo settimana autunnale : freddo e forti temporali. Si toccheranno i 10 gradi di media. Le zone più colpite : Alzi la mano chi è stanco della pioggia. Sì, è lo stesso anche per noi. Ma attenzione, non è ancora finita! Siamo arrivati all’ultima settimana del mese di maggio e ancora si parla di nuvole e acqua. Poi lo abbiamo visto tutti , questa settimana si è aperta con nuvolosità e precipitazioni su tutte le regioni italiane. Colpa della circolazione depressionaria posizionata tra Sicilia e Sardegna, che oggi continuerà a stazionare sul Mar Tirreno, ...

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo piogge e temporali : Dopo un anticipo d’estate, con temperature anche oltre i 25 gradi, ritorna il maltempo in Sardegna, dove è scattata una nuova Allerta della Protezione civile per condizioni Meteo avverse soprattutto nella parte meridionale e orientale dell’Isola. In particolare a destare preoccupazione sono le abbondanti piogge previste sino alle 18 di lunedì 27 maggio. Nelle prossime ore sono attese, infatti, precipitazioni sparse specie sul settore ...

Meteo Protezione Civile domani : perturbazione in arrivo - temporali e piogge su molte zone : Nella giornata di domani una circolazione depressionaria si avvicinerà all'Italia. Condizioni Meteo in peggioramento sulle Isole Maggiori con piogge soprattutto dal pomeriggio, instabilità diffusa...

Meteo : nuova perturbazione in arrivo - temporali nel weekend : Anche il prossimo weekend, come tutti quelli di maggio, sarà caratterizzato da piogge e temporali: una nuova perturbazione infatti arriverà domani dal Nord Africa sulle regioni meridionali per poi risalire la penisola domenica. Oggi è atteso un peggioramento al nord, a partire da domani un fronte dal nor Africa porterà piogge e temporali su isole e Calabria, fino a interessare tutto il Centro-Sud entro domenica. Nel frattempo le temperature ...

Meteo Italia : temporali e piogge nel week end per l'ennesima perturbazione in arrivo : L'Italia è ancora lontana da un periodo stabile duraturo. Anche il week end in arrivo si preannuncia all'insegna delle piogge e dei temporali su diverse zone della penisola per il sopraggiungere di...

Meteo : in arrivo ondata di caldo record tra Israele e Territori Palestinesi : Israele si sta preparando ad affrontare un’ondata di caldo estremo che dovrebbe iniziare in queste ore e durare tutto il fine settimana. La colonnina di mercurio dovrebbe raggiunge il picco venerdì, quando si prevedono tra i +38°C e i +46°C in varie zone del Paese. A Tel Aviv tra giovedì e venerdì potrebbero registrarsi +38/39°C. Le autorità israeliane hanno disposto la chiusura di numerosi parchi ed aree pubbliche. Secondo l’agenzia ...

Allerta Meteo Toscana : in arrivo forti temporali - rischio idrogeologico e idraulico : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’avviso per rischio idrogeologico e idraulico a causa di un peggioramento delle condizioni Meteo provocato da un minimo depressionario in avvicinamento dalle Baleari. L’Allerta codice giallo entrerà in vigore dalla mezzanotte alle 20 di domani, sabato 18 maggio, per precipitazioni e temporali anche forti su costa e Arcipelago in estensione verso ...

Meteo Italia : maltempo in arrivo nel week end con temporali - grandine e nubifragi : Quest’anno la primavera sembra non voler proprio arrivare sulla nostra penisola. I valori di questo periodo sono piuttosto sotto la media, rispetto agli altri anni. Per vedere un tempo stabile e soleggiato bisognerà attendere ancora un po’. Sul fronte Meteo infatti, è previsto un peggioramento per il week end alle porte ed interesserà gran parte delle regioni. L’Italia attualmente si trova intrappolata in un vero e proprio vortice di bassa ...

Meteo weekend : in arrivo pioggia e freddo : Le previsioni ci dicono che anche il weekend sarà rovinato dal maltempo. Tra sabato 18 e domenica 19 maggio l'Italia sarà infatti di nuovo in balìa di un carico di piogge, ma non su tutto lo Stivale. Nella giornata di oggi, 16 maggio, la perturbazione farà sentire i suoi effetti principalmente sul Meridione, con elevato rischio di temporali specie su Calabria e Sicilia. Venerdì 17 finalmente il maltempo concederà una tregua, con il sole che ...

Meteo - la maledizione del weekend : in arrivo pioggia e freddo. Ma non in tutta Italia : La primavera, come cantava Franco Battiato, tarda ad arrivare: e prosegue la cosiddetta 'maledizione del weekend', con il prossimo fine settimana che sarà rovinato ancora dal...

Meteo - le previsioni di giovedì 16 maggio : in arrivo una nuova perturbazione : Il freddo e il maltempo si stanno spostando al Sud con piogge molto intense su Sicilia e Calabria. Una breve tregua è attesa venerdì e poi – per l'ennesimo fine settimana – è in arrivo una nuova perturbazione atlantica.

Living Planet Symposium : in arrivo tecnologie satellitari per previsioni Meteo più precise : Tra gli argomenti trattati in questi giorni al Living Planet Symposium, in corso a Milano, anche le nuove tecnologie satellitari che si preparano a cambiare la meteorologia, progettate per studiare i venti, analizzare la composizione delle nubi e monitorare i fulmini in tempo reale: consentiranno di avere previsioni sempre più accurate, anche per la gestione dei fenomeni estremi. Il Living Planet Symposium è la più grande conferenza ...