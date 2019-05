Meteo | grandine apocalittica in Romania | auto e tetti distrutti | accumuli di ghiaccio

Meteo - è allerta per il Nord : “pugnalata” del Vortice Polare a fine Maggio (!!) - allarme grandine e alluvioni : Massima allerta Meteo per il Nord Italia che è già da giorni sotto una pioggia battente ma stasera verrà investito da una nuova perturbazione proveniente dall’oceano Atlantico settentrionale: è una clamorosa “pugnalata” del Vortice Polare, fuori stagione, tanto che le temperature crolleranno considerevolmente, al punto che sulle Alpi tornerà la neve oltre i 1.400 metri di altitudine. La colonnina di mercurio precipiterà a +10°C ...

Meteo - inizia il weekend di maltempo : temporali e grandine a Milano [VIDEO] : Come anticipato nei giorni scorsi su MeteoWeb, sarà un ultimo weekend di maggio caratterizzato da violenti temporali da Nord a Sud in Italia. In questo momento, i temporali sono concentrati al Nord Italia, particolarmente ad ovest. La Brianza è stata colpita da pioggia intensa e grandine nel pomeriggio, come mostrano i video che trovate in basso. Dai quasi +25°C delle ore 15, Milano è passata ai +16°C attuali, nuvoloni grigi hanno ricoperto la ...

Meteo - il ciclone Africano si avvicina : violenti temporali con grandine - è l’allarme per Domenica e Lunedì [MAPPE] : Scatta l’Allerta Meteo per l’Italia: il ciclone Africano proveniente dal Maghreb si sta avvicinando minaccioso al nostro Paese, e sta provocando i primi fenomeni di maltempo con piogge intense in Sardegna e forti temporali al Nord, dove le massime hanno raggiunto i +27°C in varie località della pianura Padana ma i contrasti termici stanno facendo letteralmente “esplodere” cumulonembi da cui si scatenano autentici ...

Meteo - weekend rovinato : grandine e temporali in tutta Italia : Ci aspetta un altro week end piuttosto movimentato con il Sabato che risulterà più soleggiato rispetto a Domenica in cui le piogge bagneranno i 2/3 del territorio Italiano. Scopriamo subito l’evoluzione con i dettagli di questo fine settimana. Dopo i numerosi temporali che nella giornata di giovedì hanno colpito buona parte della dorsale appenninica e zone adiacenti, in particolare il Molise nella zona di Campobasso, tutti i fenomeni hanno ...

Meteo - violenti temporali al Sud Italia : Campobasso imbiancata dalla grandine [FOTO e VIDEO] : Come preannunciato nei giorni scorsi su MeteoWeb, forti temporali stanno colpendo l’Italia. In particolare nelle ultime ore, una violenta grandinata ha interessato Campobasso, in Molise, lasciando le strade completamente ricoperte di bianco e ostacolando la circolazione, come mostrano il video in fondo e le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. In mattinata, il capoluogo molisano aveva registrato una ...

Meteo - un altro weekend di temporali - vento e grandine. La prossima settimana arriverà un ciclone polare : Temperature in lieve aumento. Il giugno che verrà: caldo dai primi giorni del mese e temporali pomeridiani

Meteo - domenica nera con pioggia e grandine - temperature a picco. Allerta per i fiumi : Un weekend all'insegna del maltempo con fenomeni temporaleschi alternati a schiarite previsti oggi sulla Capitale, con temperature comprese tra 15 e 17 gradi, con venti moderati da Sud. E domani,...

Meteo incredibile in Arabia Saudita : devastanti tempeste di grandine e inondazioni in aree tipicamente desertiche [VIDEO] : devastanti tempeste di grandine hanno colpito l’area intorno alla città di Al Shifa, pochi chilometri a sud di Riad, in Arabia Saudita. Le strade della città sono state paralizzate da grandissime quantità di grandine ed acqua, che hanno lasciato numerosi automobilisti bloccati, come mostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Fortissimi i venti che hanno sferzato l’area mentre la grandine imbiancava non solo la città ma anche le aree ...

Meteo Italia : maltempo in arrivo nel week end con temporali - grandine e nubifragi : Quest’anno la primavera sembra non voler proprio arrivare sulla nostra penisola. I valori di questo periodo sono piuttosto sotto la media, rispetto agli altri anni. Per vedere un tempo stabile e soleggiato bisognerà attendere ancora un po’. Sul fronte Meteo infatti, è previsto un peggioramento per il week end alle porte ed interesserà gran parte delle regioni. L’Italia attualmente si trova intrappolata in un vero e proprio vortice di bassa ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Sud Italia : forti piogge e vento - grandine di grandi dimensioni e rischio tornado : Allerta Meteo – Il maltempo continua a tenere stretta la sua morsa sull’Italia e dopo le piogge torrenziali che da diversi giorni colpiscono il Centro, i fenomeni si estendono anche al Sud. Ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta proprio per le regioni meridionali dell’Italia. Livello di Allerta 1 per la Sicilia, il Sud Italia e le aree circostanti principalmente per forti raffiche di vento, isolata grandine di ...

Meteo shock in Messico : grandine come palle da tennis danneggia auto e finestre [FOTO e VIDEO] : Forti tempeste si sono abbattute sullo stato di Nuevo León, nel Messico nordorientale, provocando inondazioni e grandinate shock che hanno distrutto le finestre delle case e i vetri delle automobili. In almeno 10 comuni dello stato è stata registrata grandine dalle dimensioni di palle da golf o tennis, come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e dai video in fondo. La Protezione Civile di ...

Meteo - maltempo in Italia : nuovo ciclone porta grandine e temporali : Italia ostaggio anche questa settimana di un clima quasi autunnale, contrassegnato da un freddo fuori stagione e soprattutto dall'arrivo di un nuovo ciclone che porterà grandine e temporali. Ma secondo gli esperti Meteo già prima della fine del mese avremo temperature persino sopra la media del periodo.Continua a leggere

Meteo - altro che primavera : torna l’autunno. Pioggia - grandine e neve (e temperature giù) : Sarebbe meglio parlare di autunno più che di primavera. Nonostante il calendario ci dica che siamo a maggio inoltrato, infatti, le previsioni Meteo dei prossimi giorni continueranno a riservare brutte sorprese. Intanto questo fine settimana. Oggi, sabato 11 maggio, e domani, domenica 12, saranno due giorni all’insegna di Pioggia, grandine e neve, con un ulteriore sensibile calo delle temperature che, come detto, definisce il mese di maggio ...

Meteo - città paralizzate dal maltempo in Russia : tempeste di grandine - piogge torrenziali - alluvioni lampo e un tornado [FOTO e VIDEO] : Sono stati giorni di forte maltempo in Russia, caratterizzati da piogge torrenziali e forti tempeste di grandine che hanno lasciato in ginocchio alcune zone delle parti occidentali dello stato, come dimostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Per esempio, a Ekaterinburg c’è stato un forte temporale che ha prodotto grandine delle dimensioni di una moneta. A seguito dell’invasione di acqua e grandine, molte strade sono state ...