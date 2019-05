Meteo Emilia-Romagna | allerta “rossa” per le piene dei fiumi

Allerta Meteo Emilia-Romagna : forti temporali - criticità per le piene dei fiumi : “Nella giornata di lunedì 27 maggio si prevedono piogge deboli e diffuse per l’intera giornata. Per martedì 28 maggio dal tardo pomeriggio avremo un’intensificazione delle precipitazioni, che in serata saranno anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sul settore occidentale e fascia di pianura della regione. La criticità idraulica arancione sulla zona della Pianura Emiliana Orientale e costa Ferrarese si ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità per piene dei fiumi e frane : “La presenza di una circolazione depressionaria con minimo in spostamento dal Tirreno meridionale verso l’Italia centrale determinerà nella giornata di lunedì 27 maggio l’afflusso, sull’Emilia Romagna, di correnti fredde provenienti da est sudest, che saranno associate a precipitazioni diffuse e persistenti a carattere di rovescio“: la protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha diffuso un’Allerta ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : ancora criticità per condizioni dei terreni e corsi d’acqua : “Per la giornata di domani giovedì 23 si prevedono condizioni di instabilità atmosferica associate a precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, comunque non significative ai fini dell’Allertamento. Le criticità idrauliche e idrogeologiche segnalate sono determinate dalle attuali condizioni dei terreni e dei corsi d’acqua, con particolare riferimento al reticolo idrografico minore“: la protezione civile ...

Allerta Meteo Arancione in Emilia Romagna e Veneto : Allerta Meteo Arancione in Emilia Romagna e Veneto, di seguito i bollettini di criticità emessi dai centri funzionali decentrati Allerta Meteo Emilia Romagna Allerta Arancione: per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA; Allerta GIALLA: per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, RA; per criticità idrogeologica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN Note Previsionali: Per la giornata ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : ancora criticità per le piene dei fiumi : “Per la giornata di oggi lunedì 20 e domani permangono flussi di correnti sud-occidentali di debole-moderata intensità con temporanei rinforzi sui rilievi e lungo la costa associati a isolati piovaschi più frequenti sulle aree appenniniche. La criticità arancione su Pianura emiliana centrale e Pianura emiliana orientale è riferita alla permanenza di livelli idrometrici sostenuti nei tratti vallivi di Secchia e affluenti di Reno, già ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora criticità arancione : Rimane attiva in diverse zone dell’Emilia-Romagna l’Allerta arancione di Arpae e protezione civile per criticità idraulica e idrogeologica. Si prevedono piogge deboli-moderate, anche a carattere di rovescio, sparse su tutta la regione. Attenuazione dei fenomeni, nella giornata di lunedi’ con residue precipitazioni sui rilievi centro-occidentali. L’Allerta è di codice giallo in Romagna. Arpae e Protezione civile ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità arancione per i fiumi : La protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’Allerta arancione, valida dalle 12, alla mezzanotte di domani, domenica 19, su tutta l’area centro-occidentale della Regione. Osservati speciali saranno, in particolare i fiumi minori, per i quali si prevede un innalzamento dei livelli idrometrici. Nei bacini romagnoli l’Allerta e’ di colore giallo. Per quanto riguarda le precipitazioni, invece, si prevedono ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora maltempo - ancora molte criticità : Nuovo sopralluogo della Regione Emilia Romagna oggi pomeriggio sulla Traversa del Marecchia, nel riminese, dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Lunedì il crollo a causa della piena del corso d’acqua che tra il 12 e il 13 maggio ha visto cadere in zona 97 millimetri di pioggia, ovvero il doppio della media mensile del periodo. Lo comunica in una nota la Regione Emilia Romagna, sottolineando che già a marzo aveva stanziato ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : maltempo in attenuazione - criticità residua per il deflusso delle piene : Si abbassa in Emilia–Romagna l’Allerta di Arpae e della Protezione civile regionale: la criticità idraulica o idrogeologica passa da arancione a gialla nei bacini, sulla pianura e nella costa romagnola, nella pianura emiliana centrale, orientale e nella costa ferrarese. Nessun fenomeno Meteo viene segnalato ai fini dell’Allertamento: la criticità residua è dovuta al deflusso delle piene di Secchia e Reno e resta una situazione ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : domani nuova criticità arancione : In Emilia Romagna nuova Allerta ‘arancione’ per criticità idraulica fino a tutta la giornata di domani, mercoledì 15 maggio. Se le previsioni Meteo indicano una pausa nelle piogge, resta lento il deflusso dei corsi d’acqua soprattutto in Romagna, dove ieri il Montone ha rotto gli argini e invaso l’abitato di Villafranca (Forlì-Cesena) e dove, per effettuare gli interventi necessari, è stato interrotto il tratto di autostrada A14 tra ...

Meteo Emilia-Romagna : oggi ancora allarme rosso - domani cala l’allerta per i fiumi : oggi ancora giornata con criticità massima, codice rosso, mentre per domani l’Arpae abbassa l’allerta ad arancione in Emilia-Romagna, sempre per le piene dei fiumi, per possibili frane e per le piene dei corsi minori. Le zone interessate dall’avviso sono la Romagna, la costa ferrarese e la pianura emiliana orientale e centrale. domani non sono previsti fenomeni Meteo ai fini dell’allerta. La criticità arancione è legata ...

Meteo - fiumi in piena in Emilia-Romagna : allerta sino a domani. Scuole chiuse in alcune città : L'ondata di maltempo imperversa sull'Italia, con temporali, neve in quota, grandine e raffiche di vento. L'Emilia-Romagna la regione più colpita: è sott'acqua e in...

Maltempo - allerta Meteo e scuole chiuse in diversi comuni dell'Emilia Romagna : Da Cesena a Ravenna, diversi i sindaci che hanno firmato l'ordinanza dopo l'eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito la...

Meteo - allerta rossa per i fiumi : esonda il Savio in Emilia Romagna. Famiglie isolate : Il maltempo che investe l'Italia colpisce in modo particolare l'Emilia Romagna, dove il fiume Savio è esondato. Il corso d'acqua, in provincia di Forlì-Cesena, è...