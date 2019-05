Meghan Markle spunta una sua sosia quanto guadagna per ogni apparizione

Meghan Markle ha una sosia ecco quanto guadagna per ogni apparizione : Meghan Markle è una delle donne più invidiate e copiate degli ultimi tempi: ma è solo quando è entrata di diritto nella Royal Family che Olivia Marsden, una ragazza di Greenwich, a sud-est di Londra, ha pensato bene di diventare la sua sosia ufficiale. La vera svolta è arrivata nel 2017, anno del fidanzamento ufficiale con il Principe Harry: da quel momento se Olivia usciva per una passeggiata al parco o per fare spesa, veniva fermata dai ...

Meghan Markle dal 6 maggio scorso è mamma di Archie, primogenito di Harry d'Inghilterra. La neo mamma, 37 anni, è da sempre un'appassionata di uno stile di vita salutare. L'amore per ...

Meghan Markle in grave difficoltà col figlio Archie : Meghan Markle è mamma di Archie dal 6 maggio e si trova già in grave difficoltà. Come tutte i neogenitori ha forse sottovalutato la fatica di doversi occupare di un neonato. Considerando anche che suo marito Harry è spesso fuori casa per impegni di Corte. Il Principe è volato perfino a Roma per una partita di polo organizzata a sostegno di una associazione benefica.-- Dunque, Meghan si trova sola a Frogmore Cottage e la sua mania di avere tutto ...

È già finito il congedo di maternità per Meghan Markle? - : Carlo Lanna Da alcuni tabloid inglesi si legge che Meghan Markle potrebbe interrompere il concedo di maternità per prendere parte a un evento molto importante per la famiglia reale Quasi un mese fa è nato il piccolo Archie, primo figlio di Meghan Markle e del Principe Harry. Un mese in cui i duchi di Sussex hanno avuto un profilo basso. Poche apparizioni in pubblico e sparuti i gossip sulla loro vita matrimoniale. Soprattutto Meghan ...

Secondo il Daily Mail, il principe Harry e Meghan Markle starebbero pianificando un viaggio in Africa per la fine dell'anno. I duchi di Sussex si sono innamorati in Botswana, quindi un viaggio nel Continente Nero era in realtà molto atteso.Nonostante la nascita sia avvenuta solo il 6 maggio, il piccolo Archie sarà quasi certamente con i duchi di Sussex, che dovrebbero volare in Sudafrica. Il viaggio reale in Africa rientrerebbe nell'ambito ...

Meghan Markle e il principe Harry - viaggio in Africa con il piccolo Archie : la loro vita stravolta? : Meghan Markle ed Harry stanno progettando un viaggio in Botswana insieme al piccolo Archie. Come riporta il Corriere, il viaggio dei Duchi di Sussex potrebbe avvenire prima di quanto si potrebbe pensare, a dispetto della giovanissima età del bebè, nato lo scorso 6 maggio. i un'anonima fonte al tablo

Meghan Markle non incontrerà Trump a Londra - : Francesca Rossi Meghan Markle non figura nell’elenco dei membri della royal family che incontreranno il presidente americano Trump a Londra dal 3 al 5 giugno e la vicenda è già un caso internazionale Il presidente americano Trump sarà a Londra dal 3 al 5 giugno prossimi, per incontrare la regina Elisabetta, il principe Carlo e gli altri membri più in vista della Royal Family in una serie di incontri ufficiali. Grande assente nella ...

Kate Middleton batte Meghan Markle : i suoi orecchini di perle fanno tendenza : Kate Middleton lancia una nuova, classica tendenza: gli orecchini di perle. Dopo il cappello a fascia, diventato ormai un accessorio indispensabile e le calze color carne, la Duchessa di Cambridge detta un altro must intramontabile, le perle appunto. Stando a quanto riporta il Daily Mail, Kate è meglio di un’influencer dal punto di vista economico e di stile. In particolare, i suoi orecchini a cerchio con perla a goccia sono andati ...

Meghan Markle : secondo Lizzy Cundy sarebbe un'arrampicatrice sociale : Meghan Markle è finita nuovamente al centro di una polemica. Questa volta a gettare nuove ombre sulla Duchessa del Sussex sarebbe stata una sua ex amica, Lizzy Cundy. La conduttrice televisiva avrebbe raccontato ad alcuni tabloid inglesi una verità davvero scottante, che a sua volta avrebbe fatto infuriare tantissimi sudditi inglesi. Meghan Markle dopo aver dato alla luce il piccolo Archie lo scorso 5 maggio, si trova in congedo di maternità. ...

Royal baby britannici: è tempo di ...

Meghan Markle fugge da Kate Middleton : negli Stati Uniti con Archie (senza Harry) : Meghan Markle fa le valige e si prepara a lasciare Londra per volare negli Stati Uniti, lasciando Harry a casa e portando con sè Archie. Secondo quanto svelato da Elle, l’ex star di Suits sente la mancanza di Los Angeles, sua città natale, e sarebbe pronta a volare dall’altra parte dell’Oceano per presentare Archie agli amici più cari, ma soprattutto per sfuggire alla pressione mediatica. Se prima del parto l’attenzione ...

Meghan Markle non vedrà Donald Trump : lo aveva definito "misogino e controverso" : Tra il 3 e il 6 giugno il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump e sua moglie Melania sbarcheranno nel Regno Unito per una visita ufficiale. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, la coppia pernotterà a Winfield House, residenza dell'ambasciatore Usa, e non a Buckingham Palace a causa di lavori di ristrutturazione.Chi non incontrerà sicuramente l'inquilino della Casa Bianca è Meghan Markle, sua connazionale che non ...

Meghan Markle pronta a volare a Los Angeles con Archie - : Sandra Rondini La Duchessa di Cambridge sta organizzando la prima trasferta del piccolo Archie negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove è sempre vissuta e che le manca molto. Intanto in Inghilterra la sua mania di tagliare i ponti con chi non le serve più ora che è una nobile ha fatto nascere un neologismo Secondo Elle, la Duchessa del Sussex Meghan Markle starebbe pianificando un viaggio negli Stati Uniti e in particolare nella sua ...