Matteo Salvini corre sulla flat-tax | Pronti 30 miliardi All' arrembaggio

Matteo Salvini dopo le europee : "La priorità è abbassare le tasse. Flat tax costa 30 miliardi" : “Lo spread aumenta perché c’è chi tiene sotto scacco l’Italia e vuole che resti ancorata a regole vecchie. L’Italia ha un’economia sana”, Matteo Salvini commenta così l’aumento dello spread, che ha toccato quota 290, a due giorni dalle elezioni europee. E quelle che definisce “vecchie regole”, per il ministro dell’Interno vanno cambiate. “Gli italiani devono ...

Vittorio Feltri - spaventoso presagio : "Da chi si deve guardare le spalle Matteo Salvini" : Ha stravinto le elezioni europee, Matteo Salvini. E ora i rapporti di forza all'interno del governo cambieranno in favore della Lega. Probabilmente, dopo il crollo di Forza Italia, molti proveranno a entrare nel Carroccio, e forse nella stessa Lega è bene restare con gli occhi aperti. "Attento caro

Lo spread vola verso i 290 punti - Matteo Salvini : “Vediamo se arriva la letterina da Bruxelles” : Dopo le elezioni europee e in attesa della lettera della Commissione per contestare l'eccesso di debito italiano, lo spread torna a salire e raggiunge quota 290 punti. Matteo Salvini ha detto di aspettare "la letterina da Bruxelles", mentre il leader del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha parlato di "un costo enorme per l'Italia".Continua a leggere

Matteo Salvini vuole Guido Crosetto commissario Ue : mossa per governare con Giorgia Meloni? : La voce rilanciata da affaritaliani.it che riguarda Guido Crosetto è di quelle esplosive: potrebbe essere lui il commissario europeo indicato dal governo italiano, una scelta di Matteo Salvini e della Lega, i vincitori alle elezioni Europee. Crosetto, secondo quanto riportato da fonti governative, a

Matteo Salvini - sfida totale all'Europa dello spread e della finanza : "Bastano 15 giorni" : Vince la Lega, Matteo Salvini parla della necessità di rivedere i vincoli di bilancio con l'Europa e, puntualissima, scatta la rappresaglia. Una doppia rappresaglia. Già ieri le indiscrezioni rilanciate da Bloomberg circa la lettera che la Commissione europea avrebbe già redatto, l'apertura della pr

Spread - vendetta contro Matteo Salvini : "Rivedere i vincoli Ue"? Differenziale in volo : Matteo Salvini parla di una ridiscussione dei parametri economici con l'Europa - "è cambiata la geografia conto che il gruppo che la Lega proverà a mettere in piedi avrà tra i 100 e 150 europarlamentari" e "ci sono alcune scadenze europee imminenti" - e lo Spread sale. Continua infatti ad allargarsi

Matteo Salvini : “Nessun ultimatum a Di Maio - ma chiedo lungimiranza. Il governo torni a correre” : Matteo Salvini rassicura sulla tenuta del governo: "Nessun ultimatum a Luigi Di Maio: mi interessa che il governo torni a parlare con una voce sola". Il ministro dell'Interno chiede però anche lungimiranza e coraggio agli alleati nell'esecutivo per realizzare i provvedimenti necessari al Paese, in primo luogo la flat tax.

Papa Francesco - durissimo attacco del cardinale Müller : "Bestiale attaccare Matteo Salvini sugli immigrati" : Premette che non andrà mai contro Papa Francesco ma non gli risparmia critiche pesantissime: "Dire, come hanno fatto il direttore di Civiltà cattolica, padre Antonio Spadaro, e il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, che Matteo Salvini non è cristiano perché è contro l'immigrazione, è stato un

Luca Zaia - il messaggio a Matteo Salvini (guardando i 5 stelle) : "Il popolo dà le deleghe e le toglie" : "È stata ripristinata la verità storica su Rousseau", il "suo contratto sociale". Ovvero che "il popolo ti dà una delega e quando non la rispetti, te la toglie". Luca Zaia, in una intervista a Il Corriere della Sera, manda un messaggio a Matteo Salvini prendendo come esempio la catastrofe di Luigi D

Maria Teresa Meli avverte Matteo Salvini : "Perché tra due anni puoi finire nella polvere" : "Il voto delle elezioni europee ci dice che l'elettorato è volatile", spiega Maria Teresa Meli, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre. "Matteo Salvini è l'unico che ha vinto ma deve stare attento", avverte la giornalista del Corriere della Sera, "perché nessuno gli garantisce che tra due anni

Matteo Salvini - ultimatum a Luigi Di Maio : "Sei sì in 30 giorni o tutti a casa" : Il governo continua, almeno a parole. Lo hanno detto prima il vincitore, Matteo Salvini, poi lo sconfitto, Luigi Di Maio, nel corso del giorno successivo al voto alle Europee. Diversi però i paletti posti sia dal leghista sia dal grillino. Il primo, in particolare, spinge a tutto gas su Tav e autono

Matteo Salvini : «Una sola parola : GRAZIE Italia!». Poi con il crocifisso in mano : «Ora si cambia» : Dagli exit pool Matteo Salvini emerge come il vincitore delle elezioni europee. Il leader della Lega non aspetta molto a scrivere sui social. “Una sola parola: GRAZIE Italia!”. Così Matteo Salvini sui social commenta i primi exit poll postando anche una sua foto con un cartello scritto a penna dove si legge “1° partito in Italia, GRAZIE”. Secondo i primi exit poll di Opinio per la Rai la Lega otterrebbe tra il 27 e il ...

Da dove sono arrivati i voti alla Lega di Matteo Salvini : Lega 'pigliatutto' conquista voti dall'alleato di governo 5 Stelle, dai partiti di centrodestra e (qualche volta) anche dal Pd. M5s 'traghetta' voti verso il partito leghista di Matteo Salvini. Mentre il Partito Democratico limita le perdite ma non attrae nuovi elettori. È questa l'analisi dell'Istituto Cattaneo sui flussi di voto relativi alle elezioni europee che si sono tenute ad un anno di distanza dalle precedenti consultazioni politiche e ...

Matteo Salvini - i flussi alle Europee : quanti voti ha "rubato" al M5s e Luigi Di Maio : Dietro la vittoria schiacciante della Lega di Matteo Salvini alle elezioni Europee c'è un importante flusso di voti che dal Movimento Cinque Stelle è passato al Carroccio. Secondo i dati dell'istituto Ixè, quasi un elettore su quattro che ha votato la Lega il 26 maggio, nel 2018 alle Politiche aveva