Mattanza in carcere, oltre 40 detenuti trovati impiccati nelle loro celle in Brasile

(Di martedì 28 maggio 2019) Orrorecarceri brasiliane dove nel giro di poche ore si è assistito a una vera e propria strage di. Ben quarantadue reclusi infatti sono statimortiin tre diverse prigioni nello stato brasiliano dell'Amazonas. Come riportano i giornali locali, tutti i 42 decessi sono avvenuti per impiccagione e si sono verificati in tre diversi istituti di pena della stessa città, Manaus, capitale dello stato nel Nord-ovest del. Questo fa ipotizzare che si tratti di morti perfettamente collegate tra die l'ennesimo bagno di sangue dovuto alla guerra tra bande nel Paese sudamericano che spesso prosegue anche dietro le sbarre dei penitenziari. Del resto la strage segue ad appena un giorno di distanza un altro terribile fatto di sangue che riguarda le carceri brasiliane: l'assassinio di altri 15durante i combattimenti tra i prigionieri in una quarta prigione nella stessa città.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...